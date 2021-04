Covid Puglia, indice Rt in calo: possibile zona gialla dal 3 maggio

Bari, 29/04/2021 – (ilquotidianoitaliano) La prossima settimana la Puglia potrebbe diventare nuovamente zona gialla. L’indice RT è in discesa e l’incidenza dei casi non supera i 200 abitanti. Già la scorsa settimana la regione aveva i numeri per poter fare un doppio salto dal rosso al giallo, ma l’incidenza dei casi era troppa. Negli ultimi giorni i contagi sembrano essere scesi pertanto la zona gialla è sempre più probabile.

L’ingresso nella fascia con meno restrizioni permetterà a molte attività di poter aprire al pubblico, soprattutto per quanto riguarda i ristoranti e i bar. Già la scorsa settimana sono iniziate le prime riaperture con un graduale allentamento delle restrizioni. I dati rilevati mostrano un sensibile calo del numero dei contagi anche nelle zone gialle, un segnale che potrebbe auspicare una lenta e graduale ripresa facendo diventare le zone arancioni e rosse solo un vecchio ricordo. Allo stato attuale tutte le zone gialle sono riconfermate. (ilquotidianoitaliano)