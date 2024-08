MATTINATA (FOGGIA) – Il film, prodotto da IBC Movie e Rai Fiction, ha visto la sua realizzazione in alcuni dei luoghi più suggestivi della Puglia, confermando ancora una volta il legame profondo di Rubini con la sua terra natale.

Tra le location scelte per le riprese, tra quelle pugliesi, oltre a Taranto, Martina Franca, Putignano, Altamura, c’è anche la splendida spiaggia di Vignanotica, situata tra Mattinata e Vieste, nel cuore del Gargano.

Questo angolo incontaminato di costa, celebre per le sue scogliere bianche che si tuffano nel mare cristallino, ha fornito lo sfondo perfetto per le riflessioni romantiche e malinconiche del giovane Leopardi, dando al film un tocco di autenticità e una bellezza visiva straordinaria.

La pellicola narra la vita di Leopardi attraverso gli occhi del suo amico fraterno, Antonio Ranieri.

Dalla sua infanzia come bambino prodigio alla fuga dall’opprimente ambiente familiare, fino agli anni segnati dalla malattia e dall’amore tormentato per la contessa Fanny Targioni Tozzetti, Rubini esplora ogni sfaccettatura di un uomo che ha vissuto e sofferto in nome dell’arte e del pensiero.

“Leopardi – Il Poeta dell’Infinito” si preannuncia così come un viaggio nell’anima di un genio tormentato, primo esistenzialista della modernità e simbolo dei tumultuosi anni del Risorgimento italiano.

La 81ª edizione del Festival di Venezia, diretta da Alberto Barbera, si svolge dal 28 agosto al 7 settembre 2024, e rappresenta come ogni anno un’occasione unica per celebrare il cinema in tutte le sue forme.

In questo contesto, l’opera di Rubini si distingue per la sua profondità narrativa e per l’uso evocativo delle location, in particolare della spiaggia di Vignanotica, che contribuisce a rendere la poesia e la filosofia di Leopardi ancora più vive e presenti sul grande schermo.

Rubini, con il suo tocco magistrale, ci regala un’opera che non solo omaggia uno dei più grandi poeti della nostra storia, ma lo fa attraverso paesaggi che esaltano il legame tra l’uomo e la natura, tra il genio e il suo tormento.

La proiezione odierna a Venezia segna così un momento imperdibile per gli amanti del cinema e della letteratura, unendo l’arte della settima musa con la poesia immortale di Leopardi.