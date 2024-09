Manfredonia. Il primo weekend del Festival Internazionale di Chitarra “Città di Manfredonia” si è chiuso ieri con il concerto del Trio Pasiòn Andaluza, che ha portato il Flamenco, espressione pura dell’anima spagnola, al teatro comunale Lucio Dalla.

Il trio, composto da Josè Manuel Cuenca (pianoforte), Carles Pons (chitarra) e Almudena Roca (ballerina), si è avvalso per l’occasione della partecipazione della Soprano Giusy Miriam Pompilio.

Nella giornata di sabato invece ci sono stati due set, in cui si sono susseguiti il chitarrista Francesco Tizianel nel suo “One Man Band”, in cui ha proposto un suo repertorio di brani in fingerstyle e il Di Fulvio Latin Jazz Trio, formato da Maurizio Di Fulvio (chitarra), Simona Capozucco (voce), Ivano Sabatini (contrabasso), che ha proposto un viaggio musicale da Napoli al Brasile.

Il programma del prossimo weekend:

VENERDÍ 4 OTTOBRE

ore 9:30 – Biblioteca Comunale

Mostra di Liuteria di Chitarre Storiche

Seminario “Interpretazione filologica dei brani di F. Carulli alla luce del suo Metodo e delle sue opere didattiche” a cura del Maestro Romolo Calandruccio

ore 20:30 – Chiesa di Santa Chiara

Romolo Calandruccio – Chitarre storiche dell’800 “Ferdinando Carulli”

Dale Kavanagh – Kavanagh plays Kavanagh

SABATO 5 OTTOBRE

ore 20:30 – Chiesa di Santa Chiara

Sinan Ersahin

Bogdan Mihailescu – vincitore premio “Giuseppe Caputo” 2023

DOMENICA 6 OTTOBRE – Chiesa Santa Chiara

Concerto dei finalisti e premiazione del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Giuseppe Caputo”.