Morta a 35 anni l’influencer del fitness Johanna Pérez

La culturista panamense Johanna Pérez è morta improvvisamente all’età di 35 anni. Ne dà notizia La Nacion. Il commovente messaggio che ne annuncia la scomparsa è stato postato sul suo profilo Instagram, che conta 46 mila follower: “Il 23 ottobre, la nostra amata Johanna ha trovato la pace eterna. La sua bontà e gioia vivono nei nostri cuori. Unitevi a noi per una messa in onore della sua anima il 28 ottobre”. La sportiva dava ai suoi follower consigli su come allenarsi e su come seguire uno stile di vita sano. “Questi alimenti NON ti fanno ingrassare! Esistono molti alimenti demonizzati come colpevoli dell’aumento di grasso, e qui ti lascio uno dei più frequenti o i primi che vengono citati ogni volta che qualcuno vuole perdere peso”: così nel suo ultimo post pubblicato una settimana fa.

E in occasione del suo compleanno, lo scorso 14 ottobre, la creator aveva condiviso una sua foto. Solare e radiosa, scriveva a commento: “Buon compleanno 35 a me! Ufficialmente nella categoria Master! Grazie, mio Dio, per regalarmi un altro meraviglioso e magico anno di vita, che sia pieno di amore, salute, voglia di fare, denaro, felicità, forza e pace. Grazie per permettermi di vivere ogni giorno facendo ciò che amo, circondata da persone meravigliose, accumulando esperienze incredibili e realizzando poco a poco tutti i miei obiettivi”. Le cause del decesso non sono state ancora rese note.

Peréz è stata una delle prime donne a competere nel mondo del culturismo a Panama, dove ha ottenuto diversi riconoscimenti. Tra i suoi traguardi più importanti, ci sono il titolo nella categoria Bikini al Mr. Olympia Amateur in Colombia nel 2018 e il quarto posto alla NPC Diamond Classic a Miami nello stesso anno.

Lo riporta www.ilfattoquotidiano.it