Manfredonia. Giunta approva progetto per Centro Comunale di raccolta rifiuti. I dettagli

Manfredonia. Con recente provvedimento, la Giunta Comunale di Manfredonia, riunitasi nel Palazzo di Città sotto la presidenza del Sindaco Domenico La Marca, ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta (CCR).

L’opera, che rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sarà finanziata con fondi pari a 905.218,35 euro già stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L’iniziativa si inserisce nella Linea di Intervento A (M2C1.1I1.1), volta al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Il progetto, identificato con il codice MTE11A_00005187, è stato candidato a finanziamento dall’ARO FG/1, che comprende i comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Vieste, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta.

La realizzazione del CCR è stata preceduta da un lungo iter amministrativo che ha visto numerosi passaggi fondamentali:

Marzo 2022: Approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica da parte dell’ARO FG/1 e candidatura del progetto ai finanziamenti ministeriali.

Marzo 2023: Con decreto n. 128/2023, il MASE ha ammesso il progetto a finanziamento.

Luglio 2023: A seguito di una revisione della graduatoria, il finanziamento è stato confermato.

Dicembre 2023: Approvazione del progetto esecutivo redatto dall’architetto Matteo Quitadamo.

Giugno 2024: Aggiudicazione dei lavori alla ditta Murgo Michelangelo SRL per un importo di 669.360,16 euro, oltre IVA.

Dettagli tecnici del progetto

Il nuovo CCR sorgerà in Viale Michelangelo, su un’area identificata catastalmente al Foglio di Mappa 39, particella 2910. La struttura sarà attrezzata per ricevere rifiuti ingombranti, RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e rifiuti pericolosi, garantendo un servizio essenziale per la cittadinanza e contribuendo al miglioramento della raccolta differenziata.

Il progetto è stato redatto conformemente alle linee guida del D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche, che disciplinano la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta. L’approvazione del progetto esecutivo e la realizzazione dell’opera rappresentano un passo fondamentale per potenziare le infrastrutture ambientali del territorio, riducendo l’impatto ambientale e migliorando i servizi di raccolta.