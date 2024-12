Foggia si prepara a festeggiare il Capodanno con eventi e concerti. Ecco cosa ci aspetta

Foggia. Foggia si appresta a salutare il 2024 con una serie di eventi che animeranno la città nella notte di San Silvestro. Il cuore delle celebrazioni sarà Piazza Cavour, dove è in programma un concerto gratuito con la partecipazione della cantautrice Francesca Michielin.

L’evento inizierà alle 22:30 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Telenorba, con Foggia come piazza principale tra quelle collegate.

La serata proseguirà con un dj set a cura di Red Ricky, offrendo intrattenimento musicale fino alle prime ore del mattino. Per garantire la sicurezza dei partecipanti, l’area sotto al palco sarà transennata e potrà accogliere fino a 4.850 persone. L’ingresso è libero, ma si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto. La piazza sarà aperta al pubblico dalle 21:00.

Oltre al concerto in Piazza Cavour, Foggia offre altre opportunità di intrattenimento per la vigilia di Capodanno. Presso “Bosco Elda”, un’antica masseria situata sulla Strada Statale 89, si terrà un brunch della vigilia con musica dal vivo. L’evento inizierà alle 11:30 e vedrà esibirsi artisti come Konrad e il duo “Madame Butterfly and Mr Bear”. La prenotazione è vivamente consigliata.

Inoltre, il Comune di Foggia ha predisposto un cartellone di iniziative ed eventi per le festività natalizie, con appuntamenti variegati in centro, nelle periferie e nelle borgate fino al 6 gennaio.

Per chi desidera trascorrere la vigilia di Capodanno in compagnia, diversi locali e ristoranti della città offrono cenoni e feste a tema. Si consiglia di verificare la disponibilità e prenotare con anticipo, vista la forte affluenza prevista.

