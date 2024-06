Ricucci, Medico 118: “non venite in vacanza sul Gargano perché la sanità è in crisi” ph assocarenews.it

La drammatica situazione della sanità nel Gargano viene sinteticamente rappresentata da un’immagine emblematica: sei ambulanze in attesa al Pronto Soccorso dell’unico ospedale di riferimento della zona, Casa Sollievo della Sofferenza. Negli ultimi tempi, questo ospedale ha subito significativi tagli, con la riduzione di centinaia di posti letto. Questi tagli hanno portato a permanenze più lunghe dei pazienti in Pronto Soccorso, ambulanze bloccate e un sistema sanitario al collasso.

Luigina Ricucci, medico del Servizio 118 presso l’ASL di Foggia, ha descritto in un post provocatorio la triste realtà della sanità in Capitanata. Secondo la Ricucci, la situazione è così grave che sconsiglia di visitare il Gargano, soprattutto in vista dell’estate. Viaggiare da località turistiche come Vieste fino all’ospedale richiede un’ora e mezza di macchina, un tempo inaccettabile in caso di emergenze. Negli ultimi cinque anni, l’assistenza sanitaria sul territorio è stata drasticamente ridotta, lasciando i residenti e i visitatori senza adeguata copertura sanitaria.

La denuncia di Ricucci è un disperato appello affinché qualcuno nei piani alti prenda coscienza della situazione e intervenga. La speranza è che, attraverso la condivisione di queste informazioni, si possano sollecitare le autorità competenti a prendere provvedimenti per migliorare la sanità nella regione. La crisi sanitaria nel Gargano non è solo un problema locale, ma rappresenta un sintomo delle difficoltà che molte aree rurali e meno accessibili stanno affrontando in termini di assistenza sanitaria. È essenziale che vengano prese misure immediate per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a cure mediche tempestive e di qualità.

La situazione sanitaria nel Gargano è critica e richiede un intervento urgente. L’appello del medico Luigina Ricucci mette in luce una realtà preoccupante che non può essere ignorata. È fondamentale che le autorità competenti agiscano per ristabilire un sistema sanitario efficiente e sicuro per tutti.

