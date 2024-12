La chiusura della SS 688 (cosiddetta “variante Mattinata”) e delle gallerie della stesa è stata l’unico tema affrontato in V Commissione su richiesta del consigliere Antonio Tutolo.

Il presidente della Commissione Michele Mazzarano ha annunciato il rinvio, concordato con la proponente, dell’audizione dell’assessore a Turismo Gianfranco Lopane e del direttore generale di Puglia promozione Luca Scandale richiesta dalla consigliera Rosa Barone per approfondire il tema, già trattato con l’ascolto del direttore Patrizio Summa di Aeroporti di Puglia e dell’assessore ai Trasporti Debora Ciliento, sulla situazione dell’aeroporto Gino Lisa con riferimento in particolare all’incoming turistico per il prossimo Giubileo.

Anche l’audizione richiesta dal consigliere Luigi Caroli in merito alla “destinazione parte libera proventi sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada elevate dal Nucleo di Vigilanza Ambientale” è stata rinviata per l’assenza dell’assessora all’Ambiente Serena Triggiani. Caroli ha stigmatizzato la mancata presenza evidenziando che l’aggiornamento sull’argomento era stato richiesto proprio per ascoltare il responsabile politico.

Ha chiesto quindi, trovando l’accoglimento da parte del presidente Mazzerano, un ulteriore aggiornamento con l’imprescindibile presenza dell’assessora.

Riguardo alla chiusura della SS 688 Tutolo ha chiesto se fosse possibile svolgere i lavori in continuità (H24) con alternanza di squadre, così da abbreviare il tempo dei disagi per la popolazione. Il responsabile della Struttura territoriale di Anas Vincenzo Marzi ha spiegato che la scelta di svolgere i lavori dalle 7,30 alle 17,30 è stata accuratamente ponderata, proprio per evitare i disagi rappresentati dal consigliere. Ha comunque anticipato che ha gennaio si procederà ad una nuova pianificazione e che si sta valutando un incremento delle squadre di lavoro.