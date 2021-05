Covid Puglia, muore Patrizia giovane madre di 48 anni

Bari, 03/05/2021 – (repubblica) Uccisa dal Covid a 48 anni. Il virus non dà tregua nel Salento e nelle scorse ore ha perso la sua battaglia con la malattia Patrizia Martignano, mamma di tre figli, ricoverata da settimane al Dea di Lecce dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate rapidamente. Il lutto ha colpito due piccole comunità: Parabita, paese in cui Patrizia è cresciuta prima di trasferirsi a Matino dove la donna aveva trovato anni fa l’amore convolando a nozze con il marito Marcello.

E dalla loro unione erano nati tre figli: Francesco, Dalila e Lorenzo. A Matino, Patrizia aveva anche gestito un negozio. Non appena la notizia della sua morte si è diffusa nei luoghi di ritrovo del paese rimbalzando sui social, in molti hanno voluto dedicarle un ultimo pensiero per rimarcare la gentilezza e il garbo con cui accoglieva i clienti nel suo negozio. Purtroppo da un po’ di tempo Patrizia non stava bene e l’aver incrociato il Covid le è stato fatale. (repubblica)