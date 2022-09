Spari al Luna Park a Manfredonia: riflessioni sulle mafie

MANFREDONIA (FOGGIA), 03/09/2022 – “Le cronache hanno riportato che a Manfredonia, una bella città ai piedi del Gargano, un certo Giovanni La Torre è stato gambizzato a suon di pistola al luna park mentre la gente festeggiava la festa patronale anche insieme ai bambini. Si è trattato ad ogni evidenza di un regolamento di conti.

Cinquanta anni fa, quando c’era solo la mafia siciliana si diceva che lo stato avrebbe “sconfitto la mafia”, e dopo dieci anni abbiamo avuto la NCO, Nuova Camorra Organizzata di Cutolo. Da allora si è cominciato a dire che lo stato avrebbe sconfitto “le” mafie, e dopo altri dieci anni si è assistito allo sviluppo impetuoso della ‘ndrangheta calabrese.

Si è continuato a dire che lo stato non si sarebbe arreso alle mafie, ed è esplosa la Sacra Corona Unita del Salento. Ancora nei discorsi si è detto che lo stato avrebbe sconfitto le mafie, e si è assistito allo sviluppo della Mafia del Gargano, dove sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose comuni come Foggia, Manfredonia, Cerignola (la città di Di Vittorio, che pena), Monte S. Angelo (la città con la grotta dove per i cristiani sarebbe apparso S. Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggio da tutto il mondo), Mattinata. Oggi c’è chi sostiene che Milano sia la città a più alta densità mafiosa dopo Palermo.