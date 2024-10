SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – “Sindaco Merla, puoi continuare a ironizzare sui topolini e sulle cornacchie quanto vuoi, ma la realtà dei fatti è chiara a tutti i sammarchesi.

Mentre tu ridacchi sulle disgrazie del paese, noi parliamo della Tari più alta della provincia, pagata dai cittadini a fronte di un servizio scadente e di una raccolta differenziata che cala di mese in mese.

Sei sindaco da quasi 10 anni e la situazione del paese è sotto gli occhi di tutti: la villa comunale intitolata a Tusiani ormai è come un ricovero per gallinacei a causa della puzza e del degrado.

Ironizzi, ma non hai mai risposto sugli incarichi senza evidenza pubblica, o sulle spese legali enormi dovute alla tua inottemperanza verso sentenze esecutive o sulla mensa del Balilla, che non è ancora pronta nonostante abbiate fatto iscrivere i bambini per il tempo pieno. E mentre tu ti permetti di fare il sarcastico, i cittadini sono stufi di pagare un prezzo salato per la tua incompetenza.

E quanto alla politica e ai fatti personali a cui ti attacchi, posso dirti che io ero Vice Direttore di Banca e avevo un lavoro, non avevo bisogno di restare incollato alla poltrona, a differenza di chi ha fatto della politica una carriera senza alternative.

Quello che mi interessa è il futuro di San Marco e il benessere dei suoi cittadini, che meritano molto di più di quanto stai offrendo loro.

I sammarchesi non possono più sopportare una gestione fallimentare come la tua.

Ridurre tutto a battute sulle cornacchie e topi, che pure rappresentano un serio problema, non cambia la realtà: San Marco in Lamis è una città in sofferenza e questo, dopo dieci anni di amministrazione Merla, è innegabile”.

Lo riporta una nota del consigliere comunale, On. Angelo Cera.