A San Severo, in provincia di Foggia, il “Teatro Edicola” si conferma un’esperienza culturale innovativa che sta attirando interesse e richieste da tutta Italia, trasformando una vecchia edicola abbandonata in quello che viene definito il “teatro più piccolo del mondo”.

L’iniziativa nasce a fine marzo da un’idea della compagnia teatrale Teatro Foyer 97, guidata dal regista e direttore artistico Francesco Gravino, che ha restituito nuova vita a uno spazio dismesso nel centro cittadino. Il format prevede sei posti a sedere, spettacoli a intervalli di 15 minuti e una distanza ridottissima tra attori e pubblico, abbattendo le tradizionali barriere sceniche.

Dopo il successo del primo ciclo di repliche, andato in scena dal 27 al 29 marzo con tutto esaurito in tutte le 12 performance giornaliere, il progetto torna nel fine settimana dall’8 al 10 maggio con un nuovo programma che include estratti di autori come Goldoni, Čechov, Ibsen, Maraini, Comencini, Euripide, Winterson, Benni, Valerik e Gaber. Molte fasce orarie risultano già prenotate.

“Le tantissime richieste che ci stanno giungendo ci hanno spinto a strutturare queste nuove date a cui seguiranno certamente altre”, ha dichiarato all’ANSA Francesco Gravino. “La cosa interessante e allo stesso tempo emozionante sono le numerose richieste di artisti da ogni parte d’Italia che ci stanno contattando per venire ad esibirsi nel nostro minuscolo teatro. È la conferma di voglia di cultura, desiderio di qualcosa di nuovo. Il teatro sta uscendo fuori dagli schemi convenzionali per aprirsi a nuove esperienze”.

Gravino sottolinea inoltre come il progetto stia generando un’eco nazionale: “Numerose sono le chiamate da altri comuni d’Italia per mettere in piedi lo stesso progetto. Mi hanno contattato da Lucca, da Testaccio dove ci sono edicole abbandonate che vorrebbero trasformare in teatro. Poter ridar vita alle edicole trasformandole in presidi culturali è davvero interessante. E soprattutto segno che da qui, da San Severo, è partito un progetto culturale volano di iniziative a livello nazionale”.

Lo riporta ansa.it.