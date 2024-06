Manfredonia. Continua in modo costante il numero di furti d’auto e furti con scasso in appartamenti anche in presenza dei legittimi proprietari in zona Scaloria a Manfredonia.

I cittadini hanno paura e chiedono al Prefetto un intervento urgente ed immediato per riportare l’ordine e aumentare la sicurezza in città, prima che accada qualcosa di spiacevole. “Si chiede a chi di competenza politica di intervenire presso le sedi preposte per aumentare le forze dell’ordine in città e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini”.

“Siamo stanchi delle promesse elettorali mai mantenute e delle chiacchiere politiche che si sentono in questi giorni, vogliamo i fatti ! Noi lo stipendio ve lo paghiamo per lavorare nell’interesse della collettività e non per fare le passerelle in giacca e cravatta e raccontare bugie elettorali! Vergogna!”.

Questo conferma lo stato di totale degrado socio economico in cui versa la città da tanti anni, con una disoccupazione dilagante, emigrazione, maleducazione giovanile, delinquenza e stato di abbandono dei luoghi. “Si invitano i cittadini ad avvisare subito le forze dell’ordine in caso di visione di eventuali furti e di mantenere lo stato di allerta per evitare situazioni spiacevoli e pericolose.”