Manfredonia. “Siamo in tanti. E’ stata una bella sorpresa denotare entusiasmo e condivisione negli occhi di tutte le persone che hanno deciso di prendere parte a questo progetto di cittadinanza attiva. Sono onorata di poter rivestire il ruolo di presidente del ‘Comitato Festa Patronale Maria SS di Siponto 2024‘”.

Così a StatoQuotidiano.it la presidente del comitato Festa Patronale di Manfredonia 2024, Stefania Fortunato.

Come ricordato, a pochi giorni dall’ insediamento della giunta dell’amministrazione La Marca è stata avviata la procedura per la presa d’atto della costituzione del Comitato Festa Patronale Maria S.S. di Siponto 2024, presieduto dalla dott.ssa Stefania Fortunato, cittadina attiva che ha accettato di buon grado l’importante carica. La Festa Patronale, un evento di straordinaria importanza per la nostra comunità, torna a vivere grazie all’impegno di un gruppo di cittadini appassionati e desiderosi di tramandare le tradizioni e valorizzare il nostro patrimonio culturale e religioso. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano contribuire alla realizzazione di una festa indimenticabile. Artisti, musicisti, volontari, associazioni, commercianti: chiunque abbia un talento da condividere o voglia semplicemente mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie energie è benvenuto