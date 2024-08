SENIGALLIA (ANCONA) – Una Maserati rubata sul lungomare di Senigallia, ritrovata in Puglia in meno di un giorno. Era a San Severo in provincia di Foggia, dove spesso finiscono le automobili rubate in altre regioni.

Un lieto fine, quindi, per il noto dentista Demis Rocchetti di Corinaldo che aveva parcheggiato la sua Maserati, modello levante, davanti all’abitazione senigalliese sulla pubblica via.

Quando si è accorto che qualcuno gli aveva portato via il suv di lusso, nella notte tra mercoledì e giovedì, ha subito controllato dove fosse essendo il veicolo dotato di un sistema Gps.

È stato possibile geolocalizzare la posizione. Era già arrivato a Vasto, in Puglia. Ha poi sporto denuncia ai carabinieri che l’hanno rintracciata a San Severo, dove si era fermata.

Era quella la destinazione finale.

«Purtroppo sì – conferma il dottor Demis Rocchetti – mi è stata rubata sul lungomare di Senigallia davanti all’abitazione ma, per fortuna, tutto è andato a buon fine». Il furto è avvenuto alle 4,48 della notte tra mercoledì e giovedì.

«La macchina è stata prima intercettata a Vasto tramite il Gps – prosegue nel racconto – poi i carabinieri l’hanno trovata a San Severo dove sono dovuto andare a riprenderla».

Era integra, nessun danno, ma dentro mancavano due valigie con dell’attrezzatura da lavoro molto costosa, sparite.

È la seconda volta che il noto dentista viene derubato e lasciato a piedi ed è successo sempre a Senigallia su una delle strade più affollate nel pieno dell’estate. A fine luglio del 2022 aveva parcheggiato sul lungomare il suo scooter T-max che il giorno dopo era stato trovato nei pressi di Marotta.

In quel caso, però, aveva lanciato un appello sui social con tanto di fotografie sperando che qualcuno potesse notarlo in giro.

Proprio così era accaduto. Il ladro, probabilmente, se n’era liberato parcheggiandolo dove è stato notato e segnalato al legittimo proprietario. Nella sventura è comunque sempre fortunato.