FOGGIA – «La Puglia a livello turistico sembra viaggiare a tre velocità: vola il territorio centrale servito dagli aeroporti, mentre il Salento e il Gargano non hanno lo stesso ritmo a causa dei collegamenti che fanno lievitare i costi».

I primissimi dati sulle presenze dei turisti di giugno e luglio stanno facendo discutere gli operatori del settore alberghiero, i quali, dopo un andamento altalenante registrato a luglio sul fronte delle presenze (anche se differente in base ai diversi territori), per agosto si aspettano qualcosa di più, in attesa dell’arrivo degli stranieri previsto per settembre.

A sostenere la tesi della Puglia a diverse velocità è Enzo Di Roma del Consorzio Albergatori di Monopoli e Carovigno e a capo di Assohotel Brindisi.

«Per fare una prima analisi sulle tendenze turistiche di quest’anno fino ad oggi, dobbiamo per forza fare una distinzione.

A fronte di un buon giugno, in cui il G7 ha migliorato la situazione, quell’evento si è innestato alla fine del calendario scolastico e ci ha consentito di cominciare subito la stagione, luglio è stato positivo sotto tutti gli aspetti, anche se ci sono stati dei territori regionali che hanno avuto numeri non uniformi.

A mio avviso, – continua il presidente Di Roma – la Puglia viaggia in modo differente: la parte centrale è in mezzo ai due aeroporti e quindi è più facile da raggiungere e poi perché ha determinate caratteristiche, il mare, la collina, la cultura e soprattutto la viabilità.

Mentre il Salento, nonostante alcune difficoltà di collegamento, ha comunque un suo brand, continua ad attirare e conserva una tendenza in crescita ma non come quella che si registra nella Puglia centrale.

E poi c’è il Gargano e Vieste che vengono un po’ messi fuori esclusivamente per la viabilità».

Che cosa rallenta il flusso nel Salento?

Per Di Roma «naturalmente i trasferimenti incidono a livello economico sulle famiglie e quindi è ovvio che la Puglia centrale è sold-out (tutto esaurito) e ad agosto avrà una piccola percentuale in più.

Il Salento era un marchio riconosciuto già prima del G7 e oggi lo è sicuramente di più».