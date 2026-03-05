Edizione n° 5996

Home // Politica // Teatro Verdi, interrogazione in consiglio sull’esclusione dal finanziamento

TEATRO VERDI Teatro Verdi, interrogazione in consiglio sull’esclusione dal finanziamento

Il consigliere Masucci chiede chiarimenti sulla mancata ammissione del progetto alla fase di valutazione

Teatro Verdi, interrogazione in consiglio sull’esclusione dal finanziamento

Angelo Masucci - Fonte Immagine: Facebook, Angelo Masucci

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Marzo 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – La mancata ammissione del progetto “Il nuovo Teatro Verdi tra rigenerazione culturale e innovazione dei servizi per la comunità” a un bando di finanziamento pubblico è stata oggetto di un’interrogazione discussa nel Consiglio comunale del 19 febbraio 2026. L’atto ispettivo è stato presentato dal consigliere Angelo Pasquale Masucci, che ha chiesto all’amministrazione comunale chiarimenti sulle motivazioni dell’esclusione del progetto dalla fase di verifica di ammissibilità.

Secondo quanto riportato nell’interrogazione, la domanda non sarebbe stata ammessa per la mancanza di alcuni documenti richiesti dal bando, tra cui il cronoprogramma, la relazione tecnica con le indagini preliminari e il provvedimento di approvazione della proposta progettuale, oltre alla richiesta di autorizzazione al Ministero della Cultura.

Nel corso della seduta l’assessore Pierluigi Marino ha fornito la risposta dell’amministrazione, seguita dalla replica del consigliere interrogante. Il confronto ha riacceso l’attenzione sul progetto di rilancio del Teatro Verdi e sulla capacità dell’ente di partecipare efficacemente ai bandi pubblici destinati alla rigenerazione culturale e ai servizi per la comunità.

A cura di Giovanna Tambo.

