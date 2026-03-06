Tragedia sulla Statale 16 tra Foggia e San Severo: muore un uomo di circa 60 anni, un ferito

Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle ore 20:00 di oggi, venerdì 6 marzo, lungo la Strada Statale 16, nel tratto che collega San Severo a Foggia. Il bilancio è drammatico: un uomo ha perso la vita in seguito a un violento impatto frontale tra due veicoli.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio delle autorità, l’incidente è avvenuto in direzione Foggia e ha coinvolto un’automobile e un furgone. L’impatto è stato particolarmente violento e uno dei conducenti, probabilmente l’autista del mezzo commerciale, è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre l’uomo dall’abitacolo, e i sanitari del 118. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il conducente non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Ferito invece il conducente dell’altro mezzo, che è stato preso in carico dal personale sanitario e trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi planimetrici e nella ricostruzione della dinamica del sinistro, oltre che nella gestione della viabilità.

A causa delle operazioni di soccorso e della messa in sicurezza della carreggiata, il traffico in direzione sud ha subito forti rallentamenti, con lunghe code lungo il tratto interessato.

Le generalità della vittima non sono state ancora rese note, in attesa del riconoscimento ufficiale e della notifica ai familiari.

Notizia in aggiornamento.

Lo riporta Leggo.it