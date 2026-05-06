La DB Street Band di San Severo apre un nuovo capitolo del proprio percorso artistico con “EVOLUTION”, un progetto che introduce una novità significativa nel panorama delle formazioni itineranti: l’ingresso di una cantante solista in movimento. A interpretare questo ruolo è Antonella Dim, artista di Apricena, che porta la voce direttamente tra le strade, ampliando l’impatto scenico e il linguaggio espressivo della band.

Fondata nel 2019 da Emilio Tricarico, Daniele Delle Fave ed Elio Spagnoli, la DB Street Band si è progressivamente affermata come una delle realtà musicali itineranti più vivaci della Capitanata, distinguendosi per uno stile ispirato alle colonne sonore degli Oliver Onions e per un repertorio in continua trasformazione, tra classici, brani contemporanei e arrangiamenti originali.

Nel tempo, la formazione ha conosciuto una crescita sia musicale che tecnologica, passando da configurazioni acustiche a soluzioni più evolute, con l’introduzione di strumenti come sax baritono, synth bass e supporti elettronici. Oggi la band è composta da sei musicisti, ai quali si aggiunge la nuova voce solista, elemento centrale del progetto.

Alle spalle del gruppo, un’intensa attività live in festival e manifestazioni su tutto il territorio nazionale, tra cui il Via di Banda Festival e il Manciano Street Music Festival 2025, oltre a numerosi eventi legati all’inclusione sociale e alle tradizioni locali.

Il lancio di “EVOLUTION” è stato accompagnato da un videoclip girato tra San Severo e Melfi, con immagini che valorizzano luoghi simbolo come il Teatro Comunale “G. Verdi” e Piazza Municipio nella città pugliese, e il centro storico di Melfi con i suoi scorci caratteristici. Il brano scelto è “Think” di Aretha Franklin, reinterpretato in chiave street band.

La vera innovazione del progetto risiede proprio nella voce itinerante, una scelta ancora poco diffusa, soprattutto nel Sud Italia, che rompe gli schemi tradizionali delle street band. La figura vocale non resta più statica, ma diventa parte integrante della performance urbana, rafforzando il coinvolgimento del pubblico e l’energia dello spettacolo.

Con “EVOLUTION”, la DB Street Band conferma la propria identità: una realtà in costante trasformazione, capace di sperimentare e rinnovarsi senza perdere il legame con il territorio e con il proprio pubblico.