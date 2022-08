In Puglia 1 incidente su 4 con guida con smartphone: i dati di Foggia

FOGGIA, 06/08/2022 – (repubblica) Sulle strade pugliesi, nei tratti rettilinei, un incidente su quattro è causato dalla guida distratta (ben il 26,8 per cento). E lo smartphone è uno dei motivi più comuni per cui gli automobilisti distolgono lo sguardo dalla strada per leggere chat o navigare sul web: possono bastare pochi istanti per causare morti e feriti.

È quanto emerge dal rapporto sugli incidenti stradali in Puglia nel 2021, redatto dall’Asset – Agenzia regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, che si occupa della gestione decentrata della rilevazione anche ai fini Istat. I ricercatori oltre ai numeri, hanno anche analizzato le immagini di Google Maps, in cui è davvero comune individuare dei guidatori con il telefono cellulare in mano. Tra le strade più incidentate della Puglia, al primo posto la SS 16 dell’area metropolitana di Bari, che ha registrato 172 incidenti (di cui 4 mortali), ma va segnalata anche la SS 100 con 41 sinistri (1 mortale).

Nella provincia di Foggia il maggior numero di incidenti è avvenuto sulla SS 16 con 57 sinistri di cui 6 mortali, seguita dalla SS 89 con 37 incidenti di cui 5 mortali. Spostandosi nella provincia di Taranto sulla SS 7 sono avvenuti 102 sinistri, mentre sulla SS 275 di Lecce si sono verificati 33 incidenti; 33 sono anche gli incidenti registrati sulla SS 7 nel Brindisino. Infine nella Bat, prima per numero di incidenti stradali, è la SS 16 con 63 incidenti. (repubblica)