Manfredonia, 6 novembre 2024 – Il Comune di Manfredonia ha pubblicato un avviso relativo alle modalità di accesso agevolato alla piscina comunale, gestita dalla ICOS Sporting Club, riservato a determinate categorie sociali. L’iniziativa è volta a garantire un supporto concreto a cittadini anziani, disabili e famiglie a basso reddito, grazie a un monte ore annuo dedicato a finalità sociali e utenze particolari.

Le categorie di accesso agevolato includono:

Anziani: Over 65 con un ISEE fino a €7.500,00. Verrà data priorità a chi presenta un ISEE inferiore, e sarà destinato 1/4 dei fondi alla categoria di famiglie meno abbienti. Disabili: Cittadini con invalidità pari o superiore al 75%, certificata dalla Commissione medica competente, e ISEE fino a €20.000,00. La priorità sarà assegnata in base al livello di invalidità e, a parità di percentuale, al minore ISEE. Famiglie a basso reddito: Un solo componente per nucleo familiare con ISEE inferiore a €2.000,00, con precedenza a chi appartiene a famiglie più numerose.

Domanda di partecipazione: I residenti a Manfredonia interessati dovranno presentare la domanda di ammissione, completa di certificato medico di idoneità per la piscina, attestazione ISEE e, per i disabili, copia del verbale di riconoscimento di invalidità. Le domande dovranno essere consegnate entro il 28 novembre 2024 presso l’Ufficio Sport di Via Maddalena n. 29.

Modalità di fruizione: Ciascun beneficiario avrà diritto a un accesso settimanale alla piscina. Qualora le adesioni risultino inferiori alla disponibilità oraria, sarà possibile aumentare la frequenza a due volte settimanali per tutto l’anno. Se invece le richieste supereranno le ore disponibili, la fruizione sarà ridotta a un periodo trimestrale.

Il Comune prevede, inoltre, che le liste dei beneficiari possano essere aggiornate trimestralmente, in modo da assicurare la partecipazione al maggior numero di cittadini possibile. Nel caso in cui un beneficiario non utilizzi l’accesso per oltre 30 giorni senza giustificato motivo, il posto sarà riassegnato.

Per chi ha già beneficiato del servizio nel periodo 2023/2024, la domanda per l’anno successivo sarà considerata dopo quelle dei nuovi richiedenti.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport al numero 0884 519719.

Fonte: Comune di Manfredonia