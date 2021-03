Vico del Gargano trionfa al Sanremo Jukebox. Vince Vittorio Gallo nella categoria senior

Sanremo, 7 marzo 2021. Vittorio Gallo, di Vico del Gargano, è il vincitore di Sanremo Jukebox 2021 categoria senior, cantando una sua interpretazione del brano “Il mio canto libero”. Il contest è una versione sanremese del Festival Canoro Nazionale di JUKE BOX, dedicato ad artisti emergenti.

“Questa vittoria la dedico ad un angelo stupendo che è volato in cielo, alla mia famiglia, al mio amore, a tutti voi che mi sostenete sempre con il vostro supporto, e chi mi sopporta invece, per migliorare sempre in questa grande passione. Amo cantare, amo la musica.” ha espresso Vittorio poco dopo la premiazione.

Grande soddisfazione e congratulazioni da parte del sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino: “Complimenti a Vittorio Gallo, giovane e già apprezzato professionista nel campo musicale, dov’è conosciuto da autori e cantautori. Possiamo immaginare non sia stato semplice arrivare fin lì, conquistare questo importante successo. Vittorio Gallo ci ha dovuto credere, affrontare le difficoltà e superarle, trovare soluzioni, non arrendersi mai. Ed è esattamente quella la strada per riuscire. Facciamo le nostre congratulazioni a Vittorio Gallo, per questo e per altri numerosi traguardi. Ci piace considerare la sua vittoria come un segno d’augurio per tutta la nostra Comunità, affinché riesca ad affrontare e vincere le tante difficoltà di questo periodo storico”.