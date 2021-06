Michele Merlo, morto il cantante di Amici: aveva 28 anni

Bologna, 07/06/2021 –(il messaggero) E’ morto Michele Merlo, il giovane artista di “Amici” non ce l’ha fatta. Con una nota ufficiale i consulenti della famiglia informano che nella tarda serata di ieri Merlo, 28 anni, si è spento nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Era stato ricoverato lo scorso giovedì, dopo che i medici gli avevano diagnosticato una leucemia fulminante che aveva causato anche un’emorragia cerebrale e per questo era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza. Le condizioni del cantautore, classe 1993, erano apparse critiche sin dal primo momento.

Il padre Domenico ieri aveva denunciato la negligenza dei medici che per primi avevano visitato il figlio quando lo scorso mercoledì si era recato in ospedale in seguito ad alcuni malori. (ilmessaggero)