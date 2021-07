Oggi i funerali di Camilla, la ragazzina di 12 anni morta nelle acque di Vieste

Ischitella, 07 luglio 2021 – Oggi pomeriggio l’intera comunità di Ischitella si stringerà intorno alla famiglia di Camilla, la ragazzina di 12 anni morta per annegamento nel tratto di costa di Marina Piccola a Vieste. Alle 16:00, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore di Ischitella, saranno celebrati i funerali.

Intanto proseguono le indagini da parte della Procura di Foggia, affidate agli uomini della Capitaneria di Porto, per comprendere con esattezza le dinamiche dell’incidente e, soprattutto, capire se la ragazzina e i suoi due cuginetti (di 8 e 10 anni) fossero da soli a fare il bagno in tre, nonostante il mare non fosse calmo.

Secondo una prima ricostruzione, i tre ragazzini si sono gettati in acqua e dopo qualche bracciata hanno capito subito di essere in difficoltà. La Guardia Costiera ha tenuto a precisare che in quel tratto di mare vigeva un divieto di navigazione e balneazione. Infatti, in normali condizioni, quella parte di costa presenta una forte risacca che rende difficoltosa l’attività natatoria.

Articolo di Valerio Agricola