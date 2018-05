San Giovanni Rotondo – San Severo “I pericoli della SP26 e della SP48”

Di:

Foggia. Dopo la ripresa dei lavori sul manto stradale della SS 272 nei tratti #SANGIOVANNIROTONDO – #SANMARCOINLAMIS – #SANSEVERO, giunti dopo la lettera di “richiamo” di Sua Eccellenza il Prefetto di #Foggia agli enti e alle società interessate, a seguito della missiva inviatagli dall’instancabile Mario Conca, su mia segnalazione (vedi https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213437523086552&id=1654416526), ho chiesto ancora una volta all’amico consigliere di informare la Prefettura sui pericoli connessi ad altre due importanti vie di comunicazione in #Capitanata:

– la SP 26 che collega la città di #Foggia a San Marco in Lamis;

– la SP 48 che da San Marco in Lamis conduce a #SannicandroGarganico.

Ebbene, la solerzia e la tempestività di Mario Conca non si sono fatte attendere.

Speriamo che anche in questo caso l’intervento di Sua Eccellenza possa contribuire ad accelerare le opere e/o a far mettere in sicurezza quanto prima le due strade provinciali, evitando così il verificarsi dell’ennesimo incidente.

A Mario Conca un sentito ringraziamento per la sua concretezza e per l’attenzione riservata alla nostra provincia, proprio mentre la politica locale si trastulla e si sollazza con i selfie in poltrona. (Sacha De Giovanni)

Il testo integrale della missiva di oggi al Prefetto:

“Eccellenza,

nel ringraziarLa per la sensibilità e lo spiccato senso del dovere mostrato in occasione di una mia recente segnalazione riguardante la sicurezza stradale nel tratto SAN SEVERO/SAN GIOVANNI ROTONDO, devo purtroppo sottoporre alla Sua cortese attenzione quanto segue.

Siamo tutti a conoscenza della situazione organizzativa e finanziaria in cui versano attualmente le Province.

Tuttavia, ricevo continuamente segnalazioni da parte di cittadini residenti in tanti comuni della Capitanata che, preoccupati dello stato delle arterie stradali e dei pericoli ad esse collegati, mi rappresentano i loro timori e, talvolta, casi di incidenti già verificatisi.

Le principali segnalazioni riguardano le criticità della Strada Provinciale SP 26 (Foggia-San Marco in Lamis) e della Strada Provinciale SP 48 (San Marco in Lamis-Sannicandro Garganico).

Nel primo caso (SP 26) i maggiori pericoli derivano dalla mancata manutenzione della pavimentazione stradale, ma soprattutto dalla vegetazione foltissima che invade molti tratti della carreggiata. In particolare, la presenza delle piante sulla carreggiata, non consente di scorgere le immissioni sulla strada provinciale delle auto e dei numerosi mezzi agricoli provenienti dalle tante strade poderali.

Nel secondo caso, quello relativo alla SP 48, la via di comunicazione risulta interessata da numerosi crolli dovuti a smottamenti e frane. Nel caso specifico, proprio tale situazione, sarebbe altresì causa degli aggravi di costi per la collettività dovuti all’applicazione di maggiori indennità al Trasporto pubblico locale, costretto a deviare il percorso, dovendo optare per altre tratte più lunghe, creando dunque disagio a viaggiatori e pendolari.

Certo della sua consequenzialità nell’allertare gli uffici competenti, l’occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti“.

Mario Conca