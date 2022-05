Covid Puglia: dal 1 giugno test per accertare guarigione solo in centri Asl

FOGGIA, 09/05/2022 – (norbaonline) Cambiano le regole dei test covid in Puglia.

Dal primo giugno quelli rapidi e molecolare per confermare la positività o accertare la guarigione dovrà essere garantita dalla Asl. Non ci si potrà più rivolgere a farmacie, laboratori e strutture sanitarie private. La novità è stata comunicata dal dipartimento della Regione Puglia alle Asl con una circolare interna.

Entro il 16 maggio le Asl dovranno trasmettere al dipartimento l’elenco dei laboratori e centri prelievi pubblici ed entro il 31 maggio dovranno renderli operativi. Si potrà continuare a rivolgersi a farmacie e laboratori privati per i test ma solo per finalità non correlate a motivazioni cliniche, di sorveglianza o di salute pubblica e con oneri a carico del richiedente. (norbaonline)