Foggia. Ennesimo scempio in via Podgora. Oltre al solito mercatino quotidiano degli stracci e dell’immondizia, da oggi le persone hanno iniziato ad accamparsi per strada: all’interno di una tenda piazzata su un marciapiede dorme un cittadino straniero, limitando peraltro il passaggio ai pedoni.

Non si può predicare la solidarietà verso il prossimo e poi far dormire le persone per strada: è chiaro che c’è qualcosa che non funziona per quanto riguarda gli interventi dei servizi sociali e della polizia locale. I residenti del quartiere Ferrovia continuano a chiedersi per quanto altro tempo dovrà continuare questa situazione di degrado, accentuata dai rarissimi interventi delle istituzioni. È triste vedere la loro puntuale presenza in occasione di feste o inaugurazioni ma nemmeno una dichiarazione ufficiale – se non in campagna elettorale – sulle svariate tematiche riguardanti il quartiere Ferrovia.

Se i titolari dei negozi etnici tollerano il mercatino degli stracci oppure le tende piazzate davanti ai loro locali, la questione si risolve subito con una multa per occupazione di suolo pubblico.

I residenti non tollerano più questo immobilismo e hanno iniziato ad allertare le trasmissioni nazionali di denuncia come Le Iene e Striscia la Notizia.