10 Febbraio 2026 - ore  09:01

10 Febbraio 2026 - ore  11:41

Home // Foggia // Incentivi tecnici SUA, liquidazione 11.574,30 euro, gara Torremaggiore “smart city”

TORREMAGGIORE SMART CITY Incentivi tecnici SUA, liquidazione 11.574,30 euro, gara Torremaggiore “smart city”

La Provincia di Foggia, Settore Appalti/SUA/Contratti, chiude un tassello interno ma tutt’altro che marginale

Incentivi tecnici SUA, liquidazione 11.574,30 euro, gara Torremaggiore “smart city”

Palazzo Dogana Foggia - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Febbraio 2026
Foggia // Politica //

La Provincia di Foggia, Settore Appalti/SUA/Contratti, chiude un tassello interno ma tutt’altro che marginale: la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale della Stazione Unica Appaltante, riferita alla gara del Comune di Torremaggiore per una concessione che mette insieme progettazione esecutiva, lavori e gestione/manutenzione/riqualificazione dell’illuminazione pubblica, con predisposizione ai servizi di “smart city”. L’atto indica CIG B5F4BD015B.

I numeri sono chiari: l’importo stimato della concessione è riportato in € 10.716.940,00 e la quota di incentivi liquidabili al personale SUA viene quantificata in € 11.574,30, calcolata secondo regolamento e percentuali previste, e “nell’ambito dell’importo dovuto dall’ente aderente convenzionato”.

La determinazione dispone espressamente di liquidare la somma complessiva, indicando capitoli e impegni e specificando che le prestazioni sono state concluse nell’anno 2025. Dentro l’atto c’è anche la ripartizione per attività e ruoli: dal controllo dei capitolati e atti di gara, alle attività di seggio/commissione, fino alle verifiche requisiti e comunicazioni di aggiudicazione e stipula. È un documento che, in controluce, racconta come “funziona” la macchina delle gare: ruoli, responsabilità e quote percentuali, con l’indicazione dei dipendenti destinatari.

A cura di Giovanna Tambo.

