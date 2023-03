(ANSA) – BARI, 10 MAR – Oggi in Puglia si registrano altri 130 casi di positività al Covid su 3.975 test giornalieri per una incidenza del 3,27%.

Sono tre le persone decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 65, nella Bat 7, in provincia di Brindisi 17, in quella di Foggia 12, nel Leccese 18 e nel Tarantino 10.

Delle 1.683 persone attualmente positive 71 sono ricoverate in area non critica (ieri 88) e una in terapia intensiva (come ieri). (ANSA).