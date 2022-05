Covid Puglia, Emiliano revoca circolare su stop test in farmacie

FOGGIA, 10/05/2022 – (gazzettamezzogiorno) Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, questa sera ha disposto la revoca della circolare diramata stamattina dal dipartimento Promozione della Salute relativa all’erogazione dei test Covid rapidi e molecolari che sarebbe dovuta entrare in vigore il primo giugno, «in vista di un più approfondito esame della questione in sede di Giunta».

Lo annuncia la Regione. Questa mattina, il dipartimento Salute aveva comunicato all'Asl che dal primo giugno in Puglia l'erogazione dei test Covid rapidi e molecolari per la conferma della positività e per l'accertamento della guarigione sarebbe stata garantita solamente dalle Asl, con l'esclusione quindi delle farmacie, laboratori e strutture sanitarie private.

