Giuseppe Vero: ecco "PARTE DI ME", singolo che rivoluziona il concetto di "Verità" nelle relazioni umane

Manfredonia. In occasione dell’imminente festa della Mamma, il talentuoso cantautore sipontino Giuseppe Vero annuncia l’uscita del suo ultimo singolo, “PARTE DI ME“. Questo brano, come ormai consuetudine nel suo progetto artistico focalizzato sulla ricerca della verità, esplora il tema delle relazioni tossiche che permeano la società contemporanea.

In un mondo distorto da maschere e apparenze, la verità riveste un ruolo sempre più cruciale e in via di estinzione nell’esperienza umana. Nel videoclip, girato presso la suggestiva Villa Rosa di Manfredonia, si evidenzia la figura emblematica del Joker, anticipando l’uscita del film “Folie à Deux“.

Giuseppe Vero, con la sua visione antitetica della realtà, trasforma il Joker in un individuo autentico, senza maschere, capaci di ricomporre i frammenti di una relazione genuina con Harley Quinn. Attraverso le immagini del video, emerge la relazione simbiotica tra un paziente psichiatrico e la sua dottoressa, culminante nel salvataggio dell’uomo da un tentativo di suicidio.

Definendosi “sognautore“, Vero si presenta come un dispensatore di verità e un trasformatore di emozioni, impegnato da anni nel suo viaggio catartico musicale. Il suo obiettivo è quello di esprimere libertà e verità, mettendo in luce le fragilità e le illusioni umane attraverso l’esplicita manifestazione dei propri fallimenti e paure, senza alcun filtro o reticenza.

Nelle sue parole, Vero ribadisce il suo intento di sfidare le convenzioni commerciali dell’industria discografica, mantenendo intatto il suo timbro vocale autentico e genuino. In un mondo che promuove l’omologazione e la perfezione artificiale, Vero invita a riflettere sulla vera essenza di ogni individuo, sottolineando come alla fine le maschere cadranno e ciò che rimarrà sarà soltanto il vero volto di ognuno di noi.

