SAN SEVERO — La Giunta comunale di San Severo ha approvato la quarta variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028, intervenendo sugli stanziamenti economici dell’esercizio finanziario 2026 per adeguare il documento contabile alle nuove esigenze amministrative e ai finanziamenti in corso di attivazione. Il provvedimento è stato adottato con deliberazione numero 102 dell’11 maggio 2026.

La manovra finanziaria è stata approvata in via d’urgenza dalla Giunta ai sensi dell’articolo 175 del Testo unico degli enti locali, che consente all’organo esecutivo di apportare variazioni al bilancio salvo successiva ratifica da parte del Consiglio comunale entro sessanta giorni.

L’amministrazione comunale motiva l’urgenza dell’intervento con la necessità di adeguare rapidamente le previsioni di entrata e di spesa alle richieste avanzate da diversi settori dell’Ente, in particolare nell’ambito dei servizi sociali, dell’innovazione digitale e dei progetti finanziati attraverso fondi specifici.

La delibera richiama infatti le note trasmesse dall’Area II – Servizi sociali e alla Persona e dall’Area III – Servizi strategici, Organizzazione e Innovazione digitale, con cui gli uffici hanno chiesto l’inserimento urgente di nuove poste di bilancio e l’adeguamento di capitoli già esistenti per consentire la gestione delle attività programmate nel corso del 2026.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle ordinarie attività di aggiornamento della programmazione finanziaria dell’Ente e segue l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 già adottato dal Consiglio comunale nei mesi precedenti.

Nel testo della delibera la Giunta richiama le disposizioni normative previste dal decreto legislativo 267 del 2000 e dal sistema di armonizzazione contabile introdotto dal decreto legislativo 118 del 2011, che disciplina la gestione economico-finanziaria degli enti locali italiani.

L’intervento contabile riguarda sia la parte corrente del bilancio sia le attività collegate ai progetti eterofinanziati, vale a dire iniziative sostenute attraverso fondi regionali, nazionali o comunitari che richiedono specifici adeguamenti tecnici e amministrativi nei capitoli di bilancio dell’Ente.

La variazione urgente approvata dalla Giunta punta dunque a garantire continuità amministrativa e capacità operativa ai diversi settori comunali, consentendo agli uffici di procedere con gli impegni di spesa e con l’attivazione dei programmi previsti nel corso dell’anno.

Nel corso della seduta dell’11 maggio erano presenti sette componenti della Giunta comunale su otto, con alcuni assessori collegati in videoconferenza secondo quanto previsto dal regolamento comunale sul funzionamento dell’esecutivo.

La proposta è stata illustrata dall’assessore al Bilancio e Programmazione economica Carmine Esposto sulla base dell’istruttoria predisposta dal dirigente dell’Area I Adriano Domenico Saracino.