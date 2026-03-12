Ascoli Satriano non dimentica: un parchetto intitolato alla memoria di Mario Frasca

ASCOLI SATRIANO – Un presidio di verde e di pace per non dimenticare il sacrificio di chi è caduto servendo lo Stato. Il Comune di Ascoli Satriano ha deciso di intitolare un parchetto cittadino (insistente tra via Oglio, via Melfi e via XI Febbraio) alla memoria del Caporal Maggiore Capo Mario Frasca, il militare nato a Foggia e originario della cittadina dei Cinque Reali Siti, che perse la vita in Afghanistan il 23 settembre 2011. Il Comune di Ascoli Satriano, dopo l’approvazione da parte della giunta municipale dell’apposita deliberazione e l’inoltro alla Prefettura di Foggia, ha ottenuto il nulla osta del Prefetto Paolo Giovanni Grieco.

Mario Frasca aveva 32 anni quando, insieme ai commilitoni Riccardo Bucci e Massimo Di Legge, rimase vittima di un atto ostile a bordo di un veicolo Lince nei pressi della base di Herat. I tre militari facevano parte delle unità OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team), impegnate nell’addestramento e nel supporto delle forze di sicurezza afghane. Mario Frasca, riconosciuto dal Ministero della Difesa come Vittima del Dovere e in ultimo il 23 gennaio 2026, come “Veterano delle Missioni internazionali’’ con decreto n. 3/EI/2026 con il conseguimento della relativa medaglia al merito.

L’iniziativa del Comune di Ascoli Satriano, che segue anni di cerimonie e manifestazioni organizzate dall’Associazione Mario Frasca, mira a trasformare un luogo di aggregazione quotidiana in uno spazio di riflessione collettiva sui valori della pace e della solidarietà internazionale.

Sebbene Mario fosse originario della nostra terra “la Capitanata’’, il suo ricordo unisce l’intera comunità ascolana. Infatti, fin da bambino, Mario ha frequentato la città di Ascoli dove risiedono ancora oggi i suoi parenti. La decisione di dedicargli un’area verde sottolinea l’importanza di mantenere vivo il ricordo di un figlio di questa terra che ha onorato la divisa nelle missioni internazionali.

“Il suo sacrificio è avvenuto in un territorio martoriato, operando per la pace e la stabilizzazione” è il messaggio che emerge dalle numerose commemorazioni che ogni anno, puntualmente il 23 settembre, si tengono in provincia di Foggia per onorare la sua figura.

L’intitolazione non è solo un atto formale, ma un ponte verso le nuove generazioni. Come ricordato spesso dai familiari e dai rappresentanti dell’associazione a lui dedicata, è fondamentale che il sacrificio di Mario non vada disperso. Il parchetto diventerà così un luogo dove il gioco e la serenità dei bambini potranno convivere con la memoria storica di un eroe dei nostri tempi, recentemente annoverato tra i “54 eroi” del contingente italiano in Afghanistan, inseriti nel sito ufficiale del Ministero della Difesa che ha dedicato una pagina alla memoria dei nostri soldati e civili caduti nell’adempimento del proprio dovere dal 1950 ad oggi.

A breve, fanno sapere dall’Amministrazione di Ascoli Satriano, verrà organizzata la manifestazione ufficiale di intitolazione.