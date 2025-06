Torremaggiore (Foggia) – A seguito del gravissimo episodio che ha coinvolto un giovane concittadino, rimasto ferito in circostanze ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti, le autorità locali hanno deciso di sospendere temporaneamente i tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono.

Il Comitato Festa Patronale San Sabino, la Parrocchia Santa Maria della Strada e l’Amministrazione comunale hanno condiviso il dolore della comunità e hanno preso questa difficile decisione per rispetto alla famiglia colpita.

I festeggiamenti civili e religiosi, originariamente programmati dal 13 al 16 giugno, sono stati rinviati a data da destinarsi.

Resta confermata solo la Santa Messa di sabato 14 giugno alle ore 11:00, come momento di preghiera collettiva per il giovane coinvolto.

“Rinviare una festa per la quale si lavora da mesi non è mai facile – ha dichiarato il sindaco Emilio di Pumpo – ma in questo momento così delicato abbiamo ritenuto doveroso sospendere ogni forma di celebrazione pubblica. Il silenzio, il raccoglimento e la preghiera sono espressioni autentiche di vicinanza e solidarietà”.