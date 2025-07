Biccari: dove la natura incontra la storia, tra laghi incantati e antiche torri

Incastonato tra le vette dei Monti Dauni e accarezzato dai riflessi del Lago Pescara, Biccari è un piccolo scrigno di meraviglie naturali, antiche architetture e spiritualità, dove il tempo sembra rallentare per lasciar spazio alla bellezza autentica del territorio.

Lago Pescara

Uno specchio d’acqua di origine carsica che regala paesaggi mozzafiato. Il Lago Pescara è perfetto per passeggiate rilassanti, picnic e momenti di contemplazione immersi nella natura incontaminata. Le sue acque limpide e il contorno verde lo rendono uno dei luoghi più suggestivi dell’intera area dei Monti Dauni.

Area Naturale del Lago Pescara

Oltre al lago, l’area protetta che lo circonda offre sentieri per escursioni, percorsi naturalistici e attività outdoor come il tree-trekking e il glamping. Un polmone verde ideale per gli amanti dell’ecoturismo e per chi cerca un contatto autentico con la natura.

Torre Bizantina

Simbolo storico di Biccari, la Torre Bizantina svetta nel cuore del borgo antico. Risalente al X secolo, è una testimonianza imponente della presenza bizantina e oggi offre un panorama unico su tutto il paesaggio circostante.

Monte Cornacchia e Monte Crispignano

Monte Cornacchia è la cima più alta della Puglia, ma anche Monte Crispignano regala emozioni uniche: boschi, sentieri e vedute panoramiche spettacolari lo rendono meta perfetta per escursionisti e amanti della montagna. È qui che si respira davvero la libertà della natura.

Parrocchia Maria SS. Assunta

La chiesa madre di Biccari è un gioiello architettonico di grande valore storico e religioso. Con la sua facciata sobria e l’interno ricco di opere d’arte sacra, rappresenta il cuore spirituale della comunità biccarese.

Biccari è uno di quei borghi che ti sorprendono con semplicità. Ti abbraccia con i suoi silenzi, ti conquista con i suoi paesaggi e ti lascia qualcosa dentro: il ricordo di un’Italia autentica, che non smette mai di raccontare storie.

