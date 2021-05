Dogecoin, Cardano e Tether. Cosa Sono e Come Funzionano

Cosa sono Dogecoin, Cardano e Tether? Sicuramente hai sentito parlare delle criptovalute e magari hai sentito nominare una o più di queste tre. Qui di seguito le principali informazioni.

Dogecoin (DOGE)

Capitalizzazione di mercato di Dogecoin: $ 65,9 miliardi

Valore Dogecoin: $ 0,50

La storia di Dogecoin: Dogecoin si autodefinisce “la valuta Internet divertente e amichevole”. Lanciato nel 2013 dagli sviluppatori di software Billy Markus e Jackson Palmer come satira di Bitcoin e della crescente popolarità delle criptovalute, è fondamentalmente un clone di Bitcoin con un simpatico meme di cane per mascotte.

Dogecoin non ha alcun uso reale (anche se alcune persone lo usano per dare piccoli consigli sui social media), ma ha sviluppato una base di fan in crescita che ha aumentato il prezzo di un Dogecoin da meno di un centesimo pochi mesi fa a circa $ 0,61 oggi, rendendolo uno dei migliori performer di criptovaluta per capitalizzazione di mercato, se non altro.

Dogecoin ha anche avviato quello che ora è noto come lo spazio “memecoin”. Se stai cercando il prossimo grande memecoin, potrebbe essere SafeMoon, lanciato a marzo 2021 e ha già oltre un milione di utenti. SafeMoon incoraggia gli investitori ad acquistare e detenere imponendo una commissione del 10% a chiunque venda i propri token.

Storia delle prestazioni di Dogecoin: all’inizio del 2021, Dogecoin ha superato per la prima volta la soglia di $ 0,05, quindi è andato sulla luna ad aprile, scambiando di recente al massimo storico di $ 0,70. È sceso al di sotto di $ 0,45 dopo l’apparizione di Elon Musk al Saturday Night Live, ma da allora è leggermente aumentato ed è attualmente a $ 0,50.

Come acquistare Dogecoin: puoi acquistare Dogecoin su Robinhood e molti dei principali scambi di criptovalute come Binance e Kraken, e BitQT. Ma non è disponibile su Coinbase.Ci possono essere delle idee che BitQT truffa qualche volta, ma fai le tue ricerche.

Tether (USDT)

Capitalizzazione di mercato Tether: $ 55,7 miliardi

Valore tether: $ 1

La storia di Tether: Tether è unico tra le opzioni nella nostra lista delle migliori criptovalute: è il leader nella categoria delle criptovalute note come “monete stabili”. Perché stabile? Perché sono ancorati a una valuta tradizionale, in questo caso il dollaro USA.

Per gli investitori, questi token offrono i vantaggi congiunti della tecnologia blockchain aperta e della valuta tradizionale. Tether è stato lanciato nel 2015 e opera sulla piattaforma Ethereum. USD Coin è un’altra moneta stabile e molte persone criptate pensano che sia una scommessa più sicura di Tether, citando una maggiore trasparenza.

Cronologia delle prestazioni di Tether: un token Tether = un USD. Lo ha sempre fatto, lo farà sempre.

Come acquistare Tether: acquista, vendi e usa i token Tether su Coinbase, Binance, Kraken e altri importanti scambi di criptovalute.

Cardano (ADA)

Capitalizzazione di mercato di Cardano: $ 55,6 miliardi

Valore Cardano: $ 1,73

La storia di Cardano: Cardano, fondata nel 2017, è un altro contendente simile a Ethereum per la migliore corona di criptovaluta: una piattaforma blockchain che supporta applicazioni, sistemi e casi d’uso aziendali reali. È una tecnologia promettente ma, come tutte le altre, ha molto a che fare con Ethereum in termini di dimensioni della rete.

Ciò che rende Cardano unico è che è la prima piattaforma blockchain ad evolversi da una filosofia scientifica e un approccio guidato dalla ricerca. Il team di sviluppo è composto da un ampio collettivo globale di ingegneri e ricercatori esperti e la piattaforma è stata costruita attraverso ricerche sottoposte a revisione paritaria.

Storia delle prestazioni di Cardano: Cardano ha registrato un prezzo di circa $ 0,10 dalla sua fondazione nel 2017 fino all’inizio del 2021, quando è balzato a ben oltre un dollaro ed è stato scambiato di recente a $ 1,73.

Come acquistare Cardano: Cardano può essere acquistato su Coinbase, Binance, Kraken e molti altri scambi crittografici. (nota stampa)