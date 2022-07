“Policlinico Foggia”: accesso libero per seconda dose richiamo anti COVID

FOGGIA, 13/07/2022 – Sulla base delle nuove disposizioni del Ministero della Salute, da mercoledì 13 luglio, presso l’ambulatorio vaccinale dell’UOC Igiene del “Policlinico Foggia”, è possibile ricevere la seconda dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 indicata per tutte le persone dai 60 anni in su o a quelle con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti* a partire dai 12 anni d’età.

Gli utenti potranno presentarsi liberamente dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 o su prenotazione dalle 14:30 alle 18:00 presso gli ambulatori vaccinali dell’Ospedale d’Avanzo in Viale degli Aviatori, muniti di tessera sanitaria e documento di identità.

L’accesso alla vaccinazione resta sempre aperto a tutti i cittadini che devono ancora ricevere la prima e la seconda dose o il primo richiamo.

*Malattie respiratorie: Fibrosi polmonare idiopatica; Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. Malattie cardiocircolatorie: Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); Pazienti post-shock cardiogeno. Malattie neurologiche: Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni. Diabete/altre endocrinopatie severe: Diabete di tipo 1; Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; Morbo di Addison; Panipopituitarismo. Malattie epatiche: Cirrosi epatica. Malattie cerebrovascolari: Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; Stroke nel 2020-22; Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3. Emoglobinopatie: Talassemia major; Anemia a cellule falciformi; Altre anemie gravi. Altro: Fibrosi cistica; Sindrome di Down; Grave obesità (BMI >35). Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica): Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.