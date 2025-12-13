Edizione n° 5913

BALLON D'ESSAI

PORNOBONNIE // Niente carcere per la pornostar Bonnie Blue: sarà espulsa
13 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

COSTRIZIONE // Assolto per rapporti con una 15enne: per i giudici mancò la costrizione
13 Dicembre 2025 - ore  10:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Borgo Tressanti, centinaia di trattori formano un grande albero di Natale

ALBERO TRATTORI Borgo Tressanti, centinaia di trattori formano un grande albero di Natale

L’edizione 2025 si è distinta in modo particolare per l’elevato numero di partecipanti

Borgo Tressanti, centinaia di trattori formano un grande albero di Natale

Borgo Tressanti, centinaia di trattori formano un grande albero di Natale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
13 Dicembre 2025
Cerignola // Eventi //

CERIGNOLA (FG) – Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione attesa e partecipata. Per l’ottavo anno consecutivo, Borgo Tressanti ha ospitato l’Evento dei Trattori, andato in scena dalle ore 18:00 alle 20:00 del 12 dicembre 2025, trasformando il borgo in un grande momento di festa, condivisione e spirito comunitario.

Un’iniziativa che ha richiamato circa un centinaio di trattori e oltre 500 persone, numeri in netta crescita rispetto alle edizioni precedenti, a conferma di un entusiasmo sempre maggiore attorno a un evento capace di unire il mondo agricolo e la cittadinanza in un clima di allegria e partecipazione.

Dopo la suggestiva esposizione dei mezzi agricoli, addobbati a festa, la serata è proseguita con momenti di convivialità, tra auguri di felice anno nuovo, panettone, spumante e altri prodotti offerti e condivisi tra i presenti. Un’occasione semplice ma sentita, che ha rafforzato il senso di appartenenza e la voglia di stare insieme.

L’idea dell’evento – raccontano gli organizzatori – è nata osservando una manifestazione simile realizzata in Germania. Da lì la volontà di replicare l’esperienza anche a Borgo Tressanti, adattandola al contesto locale e valorizzando l’identità agricola del territorio. Anno dopo anno, l’iniziativa è cresciuta, diventando un punto di riferimento per la comunità.

L’edizione 2025 si è distinta in modo particolare per l’elevato numero di partecipanti, segnale di come la manifestazione sia ormai radicata e apprezzata, non solo dagli addetti ai lavori ma anche da famiglie e curiosi provenienti dai territori limitrofi.

Una festa che celebra il lavoro nei campi, la tradizione e la socialità, confermando Borgo Tressanti come luogo capace di fare comunità e guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

@statoquotidiano

🎄🚜Borgo Tressanti, centinaia di trattori formano un grande albero di Natale. L’edizione 2025 si è distinta in modo particolare per l’elevato numero di partecipanti #cerignola #trattori #perte #natale #viral

♬ Feel It – The Tamperer

Borgo Tressanti, centinaia di trattori formano un grande albero di Natale
Borgo Tressanti, centinaia di trattori formano un grande albero di Natale

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO