Borgo Tressanti, centinaia di trattori formano un grande albero di Natale

CERIGNOLA (FG) – Un appuntamento che ormai è diventato una tradizione attesa e partecipata. Per l’ottavo anno consecutivo, Borgo Tressanti ha ospitato l’Evento dei Trattori, andato in scena dalle ore 18:00 alle 20:00 del 12 dicembre 2025, trasformando il borgo in un grande momento di festa, condivisione e spirito comunitario.

Un’iniziativa che ha richiamato circa un centinaio di trattori e oltre 500 persone, numeri in netta crescita rispetto alle edizioni precedenti, a conferma di un entusiasmo sempre maggiore attorno a un evento capace di unire il mondo agricolo e la cittadinanza in un clima di allegria e partecipazione.

Dopo la suggestiva esposizione dei mezzi agricoli, addobbati a festa, la serata è proseguita con momenti di convivialità, tra auguri di felice anno nuovo, panettone, spumante e altri prodotti offerti e condivisi tra i presenti. Un’occasione semplice ma sentita, che ha rafforzato il senso di appartenenza e la voglia di stare insieme.

L’idea dell’evento – raccontano gli organizzatori – è nata osservando una manifestazione simile realizzata in Germania. Da lì la volontà di replicare l’esperienza anche a Borgo Tressanti, adattandola al contesto locale e valorizzando l’identità agricola del territorio. Anno dopo anno, l’iniziativa è cresciuta, diventando un punto di riferimento per la comunità.

L’edizione 2025 si è distinta in modo particolare per l’elevato numero di partecipanti, segnale di come la manifestazione sia ormai radicata e apprezzata, non solo dagli addetti ai lavori ma anche da famiglie e curiosi provenienti dai territori limitrofi.

Una festa che celebra il lavoro nei campi, la tradizione e la socialità, confermando Borgo Tressanti come luogo capace di fare comunità e guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.