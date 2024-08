CERIGNOLA (FOGGIA) – Per molti è sembrato uno scherzo: il cartellone estivo del Comune di Cerignola, con primo evento a fine agosto e ultimo a metà settembre, è stato pubblicato col claim “la lunga estate di Cerignola”.

Di seguito i cartelloni estivi di Manfredonia, Foggia, San Severo e Lucera, che si attengono alla tradizione facendo partire l’estate- guarda un po’ – proprio a inizio estate.

Di tutt’altro avviso Maria Dibisceglia, assessore alla cultura, travolta dall’ironia dei social: “Fanno più eventi a Ippocampo”, ironizza un utente.

“Non hanno idee non sanno organizzare ovvio che la gente va altrove. Dimettetevi non siete idonei”, accusano.

E poi: “Quindi il ragionamento è semplice ,in piena estate i Cerignolani vanno negli altri paesi a sagre fiere e concerti visto che fa caldo hanno voglia di uscire, a Settembre quando ricomincia il lavoro la scuola e tutte le varie attività si dovrebbe muovere Cerignola con qualche evento”.

“Hanno improvvisato questi eventi alla buona perché sono stati criticati…”, riferisce un’altra internauta.

Ma sulla pagina facebook dell’amministrazione, che con toni trionfalistici ha annunciato il flop, l’ironia corre veloce: “Vabbè stendiamo un velo pietoso… Se non fosse per l’iniziativa di qualche buona anima non avremmo neanche il jazz in piazza, a fine agosto poi… Ah già nell’estate Cerignolana c’è la festa patronale però dai…”.

Ancora: “È ovvio che si riferiscono all’estate di san martino dove ogni POST è vino…”.

“Ma ormai l’estate è finita,quale lunga estate… E poi nemmeno allargando la foto si riesce a leggere quello scritto”. Un fallimento su tutta la linea.

Per l’assessore Dibisceglia, che ieri non ha nemmeno condiviso la nota stampa sul suo profilo social lasciando come al solito che ad essere preso di mira fosse il sindaco Bonito, si tratta invece di una “scelta chiarissima dell’amministrazione”.

Se ne sono accorti in molti, a quanto pare. Di seguito invece i cartelloni estivi delle città “gemelle” per le quali l’estate inizia in estate.

Lo riporta marchiodoc.it