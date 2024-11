Sversamento di liquami sul lungomare di Manfredonia. La denuncia di Giuseppe Marasco: "Uno schifo, città nella m....." (VIDEO)

Manfredonia – Giovedì 14 novembre 2024, si è consumato un nuovo episodio di inquinamento ambientale in viale Miramare, nei pressi della Rotonda e dell’ex Hotel Gargano.

Ancora una volta, la città si è trovata a fronteggiare la fuoriuscita di liquami fognari, con pesanti ripercussioni sul suolo e sull’ecosistema del Golfo di Manfredonia. La situazione è stata prontamente documentata dagli Ispettori Ambientali Territoriali della CIVILIS, guidati dal Comandante Giuseppe Marasco, intervenuto personalmente sul luogo per monitorare e denunciare quanto stava accadendo.

Secondo quanto riferito da Marasco, le esalazioni e la contaminazione non solo hanno deturpato l’ambiente circostante, ma hanno anche provocato disagi ai cittadini e agli automobilisti, i cui veicoli sono stati imbrattati dal passaggio attraverso i reflui. “Questo è solo l’ennesimo episodio di una crisi che si protrae da oltre mezzo secolo,” ha affermato Marasco, attualmente consigliere comunale per Fratelli d’Italia. “Manfredonia continua a definirsi città a vocazione turistica, ma come possiamo sostenere questa immagine se la realtà è che, al 2024, siamo ancora sommersi dalla stessa emergenza?”

“Un problema decennale senza soluzioni”

Il quadro dipinto da Marasco non lascia spazio a dubbi: la responsabilità primaria per la tracimazione dei liquami ricade, a suo avviso, sul gestore del sistema fognario, l’Acquedotto Pugliese (AQP). “I disservizi collegati alla rete fognaria e ai guasti del depuratore non sono una novità,” ha puntualizzato. “Le problematiche attuali sono solo l’ultimo esempio di una catena di malfunzionamenti che dura da decenni, una realtà che ha paralizzato lo sviluppo e la vivibilità di Manfredonia.”

Marasco ha espresso la necessità di prendere seri provvedimenti, puntando il dito contro l’amministrazione comunale e i vertici dell’AQP. “Se le istituzioni locali non sono in grado di imporre un cambio di marcia e risolvere una situazione tanto critica, devono assumersi la responsabilità politica della loro incapacità,” ha dichiarato con fermezza. “È doveroso che il Sindaco e la giunta si attivino per avviare azioni legali contro l’AQP o, in alternativa, abbiano la dignità di dimettersi. La fuoriuscita di liquami è un’emergenza che non può e non deve più essere tollerata.”

Conseguenze per l’ambiente e per i cittadini

Le implicazioni di questa crisi ambientale vanno ben oltre il mero disagio: i danni al suolo e all’habitat naturale del Golfo di Manfredonia rischiano di compromettere a lungo termine l’ecosistema marino. I liquami sversati contengono sostanze nocive che possono alterare l’equilibrio biologico, mettendo a repentaglio la fauna e la flora locali. Inoltre, le esalazioni derivanti da questi episodi rappresentano una minaccia per la salute pubblica, aggravando la qualità dell’aria e aumentando il rischio di malattie respiratorie.

“Questa situazione è l’antitesi dell’idea di sostenibilità e rispetto per l’ambiente che dovrebbe essere alla base di una città a vocazione turistica,” ha rimarcato Marasco. “Ogni giorno che passa senza una soluzione concreta è un giorno perso per la nostra comunità e per le generazioni future.”

L’Appello al Sindaco e all’Amministrazione

Marasco ha ribadito la necessità di un impegno collettivo per porre fine a questa emergenza cronica. “L’inerzia politica non è più accettabile,” ha insistito. “Chiedo al Sindaco e a tutta la giunta comunale di affrontare questa battaglia con la massima serietà, avviando subito le azioni legali necessarie per costringere l’AQP a rispondere delle sue responsabilità e a mettere in atto le migliorie necessarie per prevenire ulteriori tracimazioni.”

L’accusa di Marasco non si limita a puntare il dito contro la gestione della rete fognaria, ma chiama in causa la visione stessa con cui la città si propone al mondo esterno. “Una località che aspira ad attrarre turisti non può permettersi una gestione così scadente del proprio ambiente,” ha concluso. “Manfredonia deve scegliere se continuare ad essere una città che affoga nei problemi o se imboccare una nuova strada, una strada fatta di soluzioni, di trasparenza e di cura per il territorio.”