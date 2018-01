“A Manfredonia il campione mondiale di acconciature maschili” (FT)

Di:

Manfredonia, 15 gennaio 2018. ”Per noi è stato un onore, un piacere, un orgoglio per la città. Un apprezzamento per il nostro lavoro che va avanti da oltre 50 anni”. Parola di Giuseppe D’Ambrosio, figlio di Vincenzo, storico barbiere di Manfredonia, che oggi hanno avuto l’onore di ospitare nel proprio salone il sig. Pasquale De Luca da Caserta, campione mondiale di acconciature maschili, come da attestazione ricevuta nel 2004 a Milano.

“E’ stata una bella iniziativa. Pasquale De Luca ha potuto conoscere il nostro lavoro ma anche Manfredonia, i nostri luoghi, la nostra arte ed enogastronomia. Un vanto per la città”.

Numerosi i cittadini che hanno presenziato all’evento.

“Esprimo la mia soddisfazione – ha detto l’assessore comunale Salvatore Zingariello -, per questa visita inaspettata, che rende onore a tutti noi. La presenza a a Manfredonia del Campione del mondo di acconciature maschili, Pasquale De Luca, ha valenza di attestato di stima e riconoscimento per il lavoro della famiglia D’Ambrosio, alla quale vanno i miei complimenti sinceri”.

Profilo. Pasquale De Luca, che vive in un paese in provincia di Caserta, Santa Maria a Vico, “ha iniziato da piccolissimo questo lavoro che è diventato la sua professione, oggi un marchio. Da anni ormai De Luca è leader di stile, tendenza, eleganza e professionalità nel mondo delle acconciature maschili”. Nel corso della sua carriera, De Luca ha partecipato a campionati regionali, nazionali, mondiali, riuscendo sempre ad imporsi grazie al suo carisma ma soprattutto grazie alla sua idea innovativa di acconciatura. Nel 2007 per lui è arrivato anche il titolo di Cavaliere della Repubblica.

Redazione StatoQuotidiano.it

FOTO DI MICHELE RINALDI