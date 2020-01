Tragedia su A14: muore Simone di soli 3 anni, cordoglio Comune Chieuti

“Il sindaco e l’amministrazione comunale tutta, esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia Leone per la tragica scomparsa del piccolo Simone”. Lo riporta la pagina Facebook del comune di(Foggia) nel territorio del quale si è svolto ieri il tragico incidente che ha portato alla morte di un bambino di soli 3 anni (compiuti lo scorso ottobre) e il ferimento di altri 3 in seguito dello scontro di 2 autovetture sulla autostrada A14.

La persona deceduta è un bambino di Lesina che viaggiava in auto con il padre. Il mezzo ha tamponato un veicolo che lo precedeva. Il padre, militare della Guardia Costiera a Lesina, è grave ed è stato portato in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il tragico evento è avvenuto poco dopo le ore 17.30 di ieri sull’A14 tra i caselli di Poggio Imperiale e Termoli. Sul luogo dell’evento sono arrivati il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia stradale di Vasto sud, i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e i mezzi di soccorso meccanici.

La salma del piccolo è stata ricomposta presso l’obitorio di San Severo, dopo l’arrivo del Pm della Procura di Foggia e il nulla osta alla rimozione. Sulla dinamica dell’impatto sta indagando la Polizia autostradale di Vasto sud. La famiglia è originaria di Chieuti, dove è avvvenuto l’impatto, in prossimità della stazione di servizio Torre Fantine.