Manfredonia. Il dibattito politico a Manfredonia si arricchisce di un nuovo episodio controverso, legato alla gestione dell’area Scaloria. La recente Delibera di Giunta n.10 del 13 agosto 2024 (deliberag13082024), che prevede l’individuazione di aree destinate a spettacoli viaggianti, banchi fiera e manifestazioni, ha sollevato non poche polemiche, riaccendendo vecchie discussioni e sottolineando alcune “apparenti incoerenze” all’interno dell’Amministrazione La Marca.

La delibera, infatti, ripropone l’uso dell’area mercatale Scaloria per l’installazione di attrazioni e banchi fiera, una decisione che appare in continuità con quanto stabilito nel 2023 dalla Giunta Rotice con la Delibera n.136 del 24 agosto.

“Questa scelta amministrativa risulta particolarmente sorprendente, considerando che l’attuale maggioranza di governo, guidata dal Sindaco La Marca, aveva duramente criticato la precedente gestione Rotice, bollandola come incapace e dannosa per la città”.

A sottolineare questa incoerenza è la stessa opposizione politica, che non manca di accusare l’Amministrazione La Marca di “malafede e di mancanza di onestà intellettuale”. “Strada Facendo”, uno dei movimenti critici nei confronti della giunta, ha infatti evidenziato come l’attuale amministrazione stia riproponendo decisioni che essa stessa aveva aspramente criticato, dimostrando così una schizofrenia amministrativa difficile da giustificare.

Un ulteriore elemento di critica è rappresentato dal ruolo dell’Assessora Maria Teresa Valente. Quest’ultima, infatti, nel luglio del 2022, quando ancora ricopriva il ruolo di consigliera comunale d’opposizione, aveva presentato un esposto alla Soprintendenza Archeologica di Foggia e Bat (esposto per il quale è stata richiesta visione alla stessa referente,ndr), segnalando la pericolosità e l’inidoneità dell’area Scaloria per ospitare eventi come il luna park e i banchi fiera, a causa della presenza di un’importante area archeologica nel sottosuolo. Tale segnalazione aveva suscitato preoccupazioni in merito ai rischi di vibrazioni e alla staticità dell’area, facendo nascere un dibattito acceso sull’appropriatezza di questa scelta logistica.

Nonostante ciò, la stessa Valente, oggi assessora, ha espresso parere favorevole alla Delibera di Giunta n.10 del 13 agosto 2024, che prevede proprio l’utilizzo dell’area Scaloria per le stesse finalità contestate due anni prima. Una posizione che ha suscitato non poche domande sull’effettiva coerenza delle sue valutazioni e sulla reale natura delle critiche mosse in passato.

La questione si complica ulteriormente alla luce del fatto che già nel 2012, sotto l’amministrazione Riccardi, si era discusso dell’idoneità dell’area Scaloria per ospitare il luna park e i banchi fiera. All’epoca, il Sindaco Angelo Riccardi aveva risposto con fermezza alle critiche, sostenendo che tutte le procedure e prescrizioni del caso erano state rispettate, smentendo categoricamente qualsiasi rischio legato all’uso dell’area. Anche allora, come oggi, il dibattito sembrava più alimentato da contrapposizioni politiche che da reali preoccupazioni tecniche.

“L’attuale amministrazione, però, sembra non aver fatto tesoro delle esperienze passate, riproponendo dinamiche già viste e dimostrando una certa incoerenza nelle sue azioni. La stessa Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, nel dare il proprio nulla osta per l’uso dell’area Scaloria con protocollo n. 36447 del 6 agosto 2024, ha dettato alcune prescrizioni specifiche derivanti dalle particolarità geomorfologiche del sito, confermando così l’esistenza di vincoli e criticità che non possono essere ignorati”.

“In questo contesto, la posizione dell’Assessora Valente appare ancora più contraddittoria. Viene da chiedersi quali siano stati gli elementi che hanno portato a un cambiamento così radicale nella sua valutazione dell’idoneità dell’area Scaloria. È lecito chiedersi se le sue attuali decisioni siano frutto di una reale evoluzione nelle condizioni tecniche del sito o se siano piuttosto dettate da una logica politica che antepone la convenienza amministrativa alla coerenza e alla trasparenza”, continuano a chiedere i referenti di “Strada Facendo”.

“La questione dell’area Scaloria si pone dunque come un banco di prova per l’Amministrazione La Marca, chiamata a dimostrare la propria capacità di gestione coerente e trasparente della cosa pubblica. Il rischio, altrimenti, è quello di alimentare un clima di sfiducia e di delegittimazione, che potrebbe avere ripercussioni negative sulla percezione stessa della legalità e della competenza amministrativa in città”.

