Foggia, Eurodrone fa volare Leonardo: a breve la firma

Foggia, 17/02/2022 – (ilgazzettino) C‘è la Puglia nel programma per la realizzazione del velivolo senza pilota Male Rpas (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) ribattezzato Eurodrone, al quale partecipano Germania, Francia, Spagna e Italia con le rispettive industrie aeronautiche e della difesa: Airbus Defence, Dassault Aviation e Leonardo.

Per Leonardo, che a Grottaglie ha uno stabilimento dove produce fusoliere per il Boeing 787, si tratta di una occasione per diversificare e in tal modo abbandonare la mono-committenza. La società Leonardo sarà impegnata nel programma attraverso l’implementazione in Puglia di tutti i processi relativi alla tecnologia dell’ala, con fabbricazione a Foggia e montaggio a Grottaglie. Per garantire la piena operatività degli stabilimenti pugliesi investirà 300 milioni di euro circa, per buona parte destinati a Grottaglie. Il valore stimato del programma è di circa 7 miliardi di euro. L’Italia partecipa con 1,9 miliardi di euro. Il contratto prevede 20 sistemi Eurodrone, ciascuno dei quali comprenderà tre velivoli per un totale di 60 piattaforme aeree bimotore. (ilgazzettino)