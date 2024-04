Manfredonia. La talentuosa atleta sipontina, Cristiana Totaro, nata nel 2011, ha raggiunto un importante traguardo nel mondo del tennis durante lo scorso fine settimana. Presso il Centro Tecnico di Palagiano (TA), ha dominato i Campionati Regionali Pugliesi, conquistando il prestigioso titolo di Campionessa Regionale U13. Questa vittoria le garantisce l’accesso diretto al main draw dei Campionati Nazionali Assoluti, sponsorizzati da Italgas, per l’anno 2024.

Dopo due anni di tesseramenti al di fuori della regione, che le hanno impedito di partecipare alle competizioni regionali, Cristiana Totaro, attualmente tesserata presso il CT Barletta, ha finalmente ottenuto il titolo tanto ambito. La giovane tennista, originaria di Manfredonia, continua il suo percorso di crescita sotto la guida esperta del maestro Niky De Luca, allenandosi presso il CT Manfredonia e una volta a settimana si allena al CT Barletta (circolo del tesseramento).

Cristiana prende la racchetta in mano a 6 anni sotto la guida del maestro Silvio La Forgia, e inizia la sua carriera agonistica con il CT Salvemini. Cristiana a dieci anni si tessera presso il CT Palermo, dove ha dimostrato il suo talento arrivando fino alla finale di Macroarea nei campionati a squadre. Successivamente, a undici anni, si è trasferita al CT Cagliari, prima di fare ritorno nella sua terra natale e laurearsi Campionessa Regionale U13.

Già a dieci anni, nel mese di aprile del 2022, Cristiana è stata convocata a Formia presso il Centro di Preparazione Olimpica per partecipare a un raduno nazionale riservato alle migliori atlete nate nel 2011, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis. Inoltre, per due anni consecutivi, nel 2022 e nel 2023, è stata scelta per rappresentare la Puglia nella prestigiosa competizione nazionale a squadre della Coppa Mario Belardinelli, confermando il suo valore a livello nazionale.

La giovane atleta sipontina vanta numerosi successi nella sua breve ma brillante carriera agonistica.

Nel febbraio del 2022, Cristiana ha affrontato la tempesta Eunice e ha fatto il suo esordio internazionale presso la Solid Tennis Academy di Rotterdam. Nel luglio dello stesso anno, ha conquistato il titolo della prima tappa della Babolat Cup presso il CT EUR di Roma.

Negli anni successivi, Cristiana ha raggiunto più volte la finale nelle tappe dello Junior Next Gen Italia, un circuito giovanile composto da quattro tappe annuali che culminano con un Master nazionale. Durante l’ultimo Master tenutosi a Torino nel novembre del 2023, in concomitanza con le prestigiose Nitto ATP Finals, Cristiana ha avuto l’opportunità, riservata ai partecipanti al Master, di assistere all’incontro tra Djokovic e Hurkacz, toccando con mano il mondo del grande tennis internazionale e stringendo la mano ai suoi grandi idoli.

Cristiana Totaro continua a dimostrare un talento straordinario e una determinazione senza pari nel perseguire i suoi obiettivi nel mondo del tennis. La sua storia di successo è un esempio di impegno, passione e talento, e promette grandi risultati futuri. AD MAIORA SEMPER CRISTIANA.

FOTOGALLERY

FOTOGALLERY PER IMMAGINE