Edizione n° 6039

BALLON D'ESSAI

SINDACATI ALLARME // Ataf, affidamento in house bloccato e sindacati in allarme: “Siamo di fronte a un allarme rosso”
17 Aprile 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

MIRIAM LAUREA // Miriam Indelicato trovata morta alla vigilia della laurea. Non si esclude nessuna pista
17 Aprile 2026 - ore  10:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Carburanti, prezzi ancora in calo. Mimit: “Ottavo giorno consecutivo di ribassi”

MIMIT RIBASSI Carburanti, prezzi ancora in calo. Mimit: “Ottavo giorno consecutivo di ribassi”

“Prosegue il calo progressivo e costante dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi evidenziano l’ottavo giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi”

Carburanti, prezzi ancora in calo. Mimit: “Ottavo giorno consecutivo di ribassi”

Aumenti carburanti - Fonte Immagine: motorisumotori.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Economia // Primo piano //

Continua la discesa dei prezzi dei carburanti in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si registra l’ottavo giorno consecutivo di riduzione per benzina e gasolio.

Prosegue il calo progressivo e costante dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi evidenziano l’ottavo giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi”, si legge nella nota diffusa dal Mimit.

Nel dettaglio, lungo la rete stradale nazionale il prezzo medio in modalità self service si attesta a 1,769 euro al litro per la benzina e 2,124 euro al litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, i valori risultano leggermente più alti: 1,803 euro al litro per la benzina e 2,161 euro al litro per il gasolio.

Un trend che conferma una fase di alleggerimento dei costi alla pompa, dopo i recenti rialzi registrati nei mesi precedenti.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO