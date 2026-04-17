Carburanti, prezzi ancora in calo. Mimit: “Ottavo giorno consecutivo di ribassi”

Continua la discesa dei prezzi dei carburanti in Italia. Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si registra l’ottavo giorno consecutivo di riduzione per benzina e gasolio.
“Prosegue il calo progressivo e costante dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. I dati di oggi evidenziano l’ottavo giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi”, si legge nella nota diffusa dal Mimit.
Nel dettaglio, lungo la rete stradale nazionale il prezzo medio in modalità self service si attesta a 1,769 euro al litro per la benzina e 2,124 euro al litro per il gasolio.
Sulla rete autostradale, invece, i valori risultano leggermente più alti: 1,803 euro al litro per la benzina e 2,161 euro al litro per il gasolio.
Un trend che conferma una fase di alleggerimento dei costi alla pompa, dopo i recenti rialzi registrati nei mesi precedenti.
Lo riporta ansa.it.