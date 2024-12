Il Pesce del Golfo di Manfredonia: Tradizione, Specialità e Ricette

Il Golfo di Manfredonia, situato sulla costa settentrionale della Puglia, è un luogo dove il mare Adriatico offre una varietà straordinaria di pesci e frutti di mare. Questa ricchezza ittica ha plasmato la gastronomia locale, dando vita a piatti che raccontano la storia e la cultura di Manfredonia.

Le Specialità del Golfo di Manfredonia

La cucina manfredoniana si distingue per l’uso di pesce fresco e di alta qualità, preparato secondo ricette tradizionali che esaltano i sapori del mare. Ecco alcune delle specialità più rappresentative:

Ciambotta di Pesce: Conosciuta anche come zuppa di pesce, la ciambotta è un piatto ricco e saporito che unisce diverse varietà di pesci e frutti di mare. Gli ingredienti principali includono scorfani, razza, pescatrice, cernia, gallinelle, merluzzi, saraghi, seppioline, cicale, gamberetti, triglie e cozze. La preparazione prevede la cottura del pesce in un brodo aromatico a base di pomodorini, aglio, cipolla, vino bianco, prezzemolo e peperoncino. Il piatto viene servito con pane bruschettato, offrendo un’esperienza culinaria completa.

Brodetto di Pesce alla Sipontina: Questo piatto rappresenta una delle tradizioni culinarie più antiche di Manfredonia. Il brodetto è una zuppa densa e saporita, preparata con diverse varietà di pesce locale, arricchita da pomodorini, aglio, cipolla, vino bianco e aromi mediterranei. La sua preparazione richiede una cottura lenta per amalgamare i sapori, risultando in un piatto che celebra la ricchezza del mare Adriatico.

Ricetta della Ciambotta di Pesce

Ecco una ricetta tradizionale per preparare la ciambotta di pesce:

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di pesce da zuppa (scorfani, razza, pescatrice, cernia, gallinelle, merluzzi, saraghi, ecc.)

1 paio di seppioline

1 paio di cicale

1 manciata di gamberetti

1 paio di triglie

1 manciata di cozze

200 g di pomodorini rossi maturi oppure 1 barattolo di pelati

1 spicchio d’aglio

1/2 cipolla piccola

1/2 bicchierino di vino bianco

1 ciuffetto di prezzemolo

Olio extravergine d’oliva, sale, pepe, peperoncino q.b.

Procedimento:

Pulire accuratamente il pesce, rimuovendo viscere e squame.

Pulire le seppioline, rimuovendo pelle e viscere.

Raschiare e pulire le cozze, eliminando il peduncolo.

In una padella capiente, scaldare un filo d’olio extravergine d’oliva e soffriggere la cipolla e l’aglio tritati.

Sfumare con il vino bianco e aggiungere i pomodorini tagliati a metà o i pelati schiacciati.

Aggiungere il prezzemolo tritato, il peperoncino, sale e pepe.

Versare due bicchieri d’acqua e portare a ebollizione.

Aggiungere i pesci più duri e cuocere per circa 10 minuti.

Aggiungere le seppioline, le cozze, le cicale, i gamberetti e infine le triglie.

Cuocere per altri 10 minuti a fuoco basso.

Servire la ciambotta calda, accompagnata da pane bruschettato.

Per una guida visiva sulla preparazione della zuppa di pesce manfredoniana, puoi consultare il seguente video:

Il pesce del Golfo di Manfredonia rappresenta una risorsa preziosa per la gastronomia locale, offrendo piatti che uniscono tradizione e sapore. Le specialità come la ciambotta di pesce, il brodetto alla sipontina sono testimoni di una cultura culinaria che celebra la ricchezza del mare Adriatico. La preparazione di questi piatti richiede ingredienti freschi e una conoscenza approfondita delle tradizioni culinarie, garantendo un’esperienza gastronomica unica per chiunque desideri assaporare i sapori autentici di Manfredonia.

