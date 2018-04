FI “Manfredonia Vetro, Sisecam è il nuovo proprietario”

Di:

Monte Sant’Angelo, 18 aprile 2018. Finalmente è arrivata la tanto attesa soluzione positiva per i lavoratori dell’ex gruppo “Sangalli Vetro”: Sisecam è il nuovo proprietario dello stabilimento di Macchia, meglio noto come “Manfredonia Vetro”. È una notizia che porta speranza nelle famiglie dei tanti lavoratori che hanno lottato per anni per arrivare a questa soluzione e gioia per quanti hanno sempre sperato che un futuro migliore per questo territorio possa esserci.

Da oggi questa terra può guardare positivamente ad uno sviluppo che da un po’ di anni ha conosciuto una forte battuta di arresto. Adesso ci va solo di dire: auguri ai lavoratori e alle loro famiglie e congratulazioni a quanti non hanno mai smesso di lottare e di sperare.

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)