Roma – Nelle scorse ore, due agricoltori, marito e moglie di 73 e 71 anni, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento a Russi, un comune nel territorio di Ravenna, che era stato invaso dall’acqua.

Attualmente, si contano 42 comuni colpiti dall’alluvione, con circa 10.000 persone sfollate e 34.000 utenze prive di elettricità. L’assessore Boccia ha dichiarato che si tratta di un’emergenza nazionale e ha richiesto un decreto ad hoc. Inoltre, si segnala la presenza di rischio frane.

Nel centro storico di Lugo, l’acqua ha raggiunto un metro di altezza.

Alle 16:05, è stato scoperto il corpo dei due agricoltori, dopo che il figlio aveva segnalato la sua incapacità di contattarli tramite i social media. Si ipotizza che potrebbero essere rientrati a casa per recuperare un elettrodomestico. Al momento, si stanno valutando le cause esatte del loro decesso, senza escludere la possibilità di una morte per folgorazione. Il bilancio delle vittime sale quindi a undici.

La Regione Emilia-Romagna riporta che sono state registrate oltre 280 frane a causa delle intemperie, di cui 120 di particolare rilevanza in 58 comuni, di cui 100 nella provincia di Forlì-Cesena e ben 71 a Modigliana, sull’Appennino. Inoltre, sono stati segnalati più di 50 allagamenti in 42 comuni dell’Emilia-Romagna, di cui 15 nel territorio di Bologna, 13 nel Ravennate, 12 nel Forlivese-Cesenate e 2 nel Riminese.

Attualmente, circa 34.000 utenze sono prive di energia elettrica nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna.

La Regione Emilia-Romagna fornisce anche informazioni sulle misure di accoglienza per le persone colpite dall’emergenza. Finora, oltre 3.100 individui hanno trovato rifugio presso strutture allestite dai comuni, di cui 2.500 nel territorio di Ravenna, 420 nel territorio di Bologna, 200 nel territorio di Forlì-Cesena e sette nel territorio di Rimini. Le operazioni di evacuazione delle persone in abitazioni a rischio sono in corso, coinvolgendo anche 562 vigili del fuoco provenienti da altre regioni, con un aumento di oltre 250 rispetto a ieri, e oltre 125 mezzi a disposizione.