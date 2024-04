"Il mio nome è futuro, lavoro, famiglia, cultura, legalità. Il mio nome è Vincenzo. Così vogliamo rilanciare Manfredonia"

“Il mio nome è futuro, lavoro, famiglia, cultura, legalità. Il mio nome è Vincenzo”. Si è presentato così alla città l’Avv. Vincenzo Di Staso, candidato sindaco alle prossime amministrative di Manfredonia sostenuto dalla coalizione di centrodestra composta da Udc, Lega, Puglia Popolare e dalle liste civiche Strada Facendo e Chiamami per nome – Di Staso Sindaco.

L’evento che dà il la alla campagna elettorale, si è svolto nella centralissima e caratteristica piazzetta del Pertuso del Monaco prospicente Corso Manfredi alla presenta di numerosi candidati consiglieri, simpatizzanti e cittadini.

Accanto al candidato sindaco Di Staso, Michaela Di Donna (già Parlamentare e responsabile regionale all’organizzazione del partito UDC Puglia), Primiano Di Mauro (sindaco di Lesina e Segretario provinciale della Lega), Claudio Di Lernia (coordinatore provinciale di Puglia Popolare) e Gianni Rotice (già sindaco di Manfredonia e fondatore di Strada Facendo).

Vincenzo Di Staso ha 48 anni, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Foggia e dal 2001 e svolge la professione legale in abito civilistico e penalistico nel suo studio di Manfredonia.

Per diversi anni ha fatto parte del comitato giuridico e del consiglio direttivo della Fondazione anti usura ‘Buon Samaritano’ ed è stato socio fondatore e presidente della Onlus ‘Progetto Futuro Uno’ che si occupava del recupero dei minori e delle donne a rischio, oltre che della lotta allo sfruttamento e alla tratta di donne e minori. “Siamo una coalizione unita e senza contrasti, che ha fatto scelte condivise e coerenti sin dall’inizio, senza sé e senza ma – ha dichiarato Di Staso -. Un gruppo che ha sempre ragionato alla luce del sole dei problemi e delle soluzioni e mai di spartizioni di incarichi e di intrighi personali in qualche stanza lontana dai cittadini. Ho fatto politica militante da tanti anni, orgogliosamente e coerentemente sempre dalla stessa parte. Mi candido con entusiasmo e non ho paura di farlo perché sono sostenuto da un solido ed ampio gruppo di persone perbene e competenti, che amano davvero questa città, e tanta altra gente si sta avvicinando a questo progetto”.

Il candidato sindaco Di Staso ha illustrato la sua road map programmatica. “Manfredonia ha bisogno di una energica scossa per riprendere a correre e superare i tanti ostacoli che la creano.

Avendo avuto esperienza amministrativa – ha aggiunto Di Staso – sappiamo bene più di chiunque altro quali sono i problemi. Quindi, l’impegno è quello di proseguire il percorso iniziato a novembre 2021 dall’Amministrazione Rotice e che stava producendo già risultati positivi e produttivi per il Comune e per la città. Bisogna essere capaci di riaccendere un motore che è stato bruscamente fermato.

Un motore potentissimo che necessità della scintilla di avvio e di una guida esperta. Non occorre nulla di straordinario se non quello di riattivare quel circolo virtuoso di efficienza dei servizi al cittadino e reale sviluppo a beneficio di tutti, in primis il lavoro. L’obiettivo principale è non vedere più nessuno lasciare tristemente e forzatamente Manfredonia per mancanza di opportunità e prospettive”.

Tre priorità di Di Staso. “Rilanciare e rafforzare la macchina amministrativa del Comune, dare slancio allo sviluppo e al lavoro riallacciando i vari rapporti con le Istituzioni, puntare sulla nostra identità e la nostra ricchezza in primis il mare, risorsa sottovalutata ma fondamentale per i segmenti pesca, turismo e infrastrutture, sulla quale l’Amministrazione Rotice aveva posto solide basi sulle quali bisogna continuare a programmare ed investire”.